„Manžel byl můj pokusný králík.“ Plíšková změnila svůj postoj k vakcínám a nechala se očkovat

Tenisový svět se dnes v porovnání s jinými sporty vyznačuje velmi nízkou proočkovaností. Vakcinace zatím není pro hráče tenisu povinná, a tak se mezi nimi... 04.09.2021, Sputnik Česká republika

Plíšková tak dnes veřejně promluvila o tom, že se nechala očkovat.„Nejdřív jsem vakcínu úplně nechtěla. Pak mě přemluvil Michal. Šel jako první a nic se mu nestalo. Tak jsem šla taky. On byl takový pokusný králík,“ směje se česká tenistka na turnaji US Open po vítězném nočním thrilleru proti domácí krásce Amandě Anisimové.Tohle byla sílaVčera se Plíškové podařilo zvládnout velmi vypjatý zápas na newyorském grandslamu, kde proti skvěle hrající domácí Amandě Anisimové odvrátila mečbol a zvítězila ve třech setech.Zápas s Anisimovou dokončila před půlnocí místního času, na on-line tiskovou konferenci přišla plná dojmů v půl jedné v noci. Obávala se proto, že bude mít problém usnout. Karolína PlíškováKarolína Plíšková je profesionální tenistka, která byla v období červenec–září 2017 světovou jedničkou ve dvouhře žen. Má sestru, dvojče Kristýnu. Obě pocházejí z rodiny Radka Plíšky a Martiny Plíškové. Kristýna se tenisu věnuje již od svých čtyř let. S Karolínou v počátečních fázích kariéry obvykle na turnajích hrála čtyřhru. Zajímavé je, že Kristýna hraje levou rukou, kdežto Karolína při hře drží raketu pravou rukou.Pokud jde o její osobní život, jejím partnerem je moderátor Michal Hrdlička. Plíšková a Hrdlička se vzali v roce 2018 v Monaku. Sňatkem sice přijala příjmení Hrdličková, ale rodné příjmení si v rámci pokračování sportovní kariéry ponechala. Seznámili se v roce 2015 v pražském baru Tretter’s, kde tenistky slavily fedcupový triumf. Hrdlička se tehdy v klubu rovněž nacházel a požádal světoznámou tenistku o společnou fotografii a telefonní číslo.Michal Hrdlička už má za sebou vztah s moderátorkou Lucií Borhyovou, který trval dva roky. Mají spolu dceru Lindu.

