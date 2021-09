https://cz.sputniknews.com/20210904/navrat-ke-kulturnimu-zivotu-po-karantene-v-ceskem-krumlove-zacina-hudebni-festival-15724935.html

Návrat ke kulturnímu životu po karanténě? V Českém Krumlově začíná hudební festival

Koncertem Plácida Dominga byl dnes zahájen 30. ročník Mezinárodního hudebního festivalu (MHF) Český Krumlov, který bude trvat do 18. září a nabídne 11... 04.09.2021, Sputnik Česká republika

Osmdesátiletý Plácido Domingo se do Krumlova vrátil po deseti letech. Před deseti lety zpíval na parkovišti P2 pro téměř 7000 lidí, náklady tehdy činily 22,5 milionu korun.Pro letošní operní galavečer si připravil operní árie a duety, ale i zarzuely, což je španělský typ hudebně-dramatických děl kombinujících mluvené slovo se zpěvem, to znamená obdoba operety.Jeho koncert začal v 19:30 v Pivovarské zahradě pro 1700 diváků. U vstupu do zahrady pořadatelé kontrolovali očkování proti covidu, případně potvrzení o prodělaném koronaviru.Jako první zazněla předehra k Wagnerově opeře Mistři pěvci norimberští, pak Domingo přednesl árii Andrey Chéniera ze třetího dějství stejnojmenné opery. Společně s Domingem vystoupí sopranistka Adriana Kučerová a mezzosopranistka Štěpánka Pučálková.Na MHF přijede i jazzový bubeník Billy Cobham, operní pěvec Adam Plachetka a houslistka Leticia Morenová. S komorními koncerty vystoupí Heroldovo a Škampovo kvarteto. Během festivalu budou mít možnost se představit posluchačům i mladí umělci, například finalisté televizní show Virtuosos V4+.Své místo bude mít i připomínka výročí Antonína Dvořáka, Antonia Vivaldiho a Wolfganga Amadea Mozarta. Návštěvníci mezinárodního festivalu uvidí a uslyší také muzikálové zpěváky z New Yorku. Koncerty budou probíhat v Pivovarské zahradě, zámecké jízdárně, Maškarním sále, Prokyšově sále a v kostele.Prezident MHF Jaromír Boháč informoval, že pořadatelé zajistili pro diváky respirátory, návštěvníci festivalu se budou moci nechat otestovat na koronavirus přímo na místě. Před začátkem festivalu bylo prodáno 75 procent vstupenek a rozpočet letošního ročníku bude činit maximálně 40 milionů korun.

