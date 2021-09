https://cz.sputniknews.com/20210904/nikdo-nas-nebude-ucit-co-je-demokracie-polsky-premier-morawiecki-se-ohradil-proti-vydirani-bruselu-15717982.html

Nikdo nás nebude učit, co je demokracie. Polský premiér Morawiecki se ohradil proti vydírání Bruselu

Nikdo nás nebude učit, co je demokracie. Polský premiér Morawiecki se ohradil proti vydírání Bruselu

Polský premiér Mateusz Morawiecki vymezil svůj postoj ohledně jednání evropských unijních institucí vůči Polsku. Ve svém příspěvku na Facebooku polský politik... 04.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-04T12:37+0200

2021-09-04T12:37+0200

2021-09-04T12:37+0200

svět

polsko

demokracie

mateusz morawiecki

právní systém

evropská unie (eu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/15/12248135_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_b3f12c977b0a1ec84e66aa4a15b8e3ff.jpg

Polská vláda již dlouhou dobu vede konflikt s Bruselem, který je vyvolán justiční reformou v Polsku a debatami o tom, zda polské zákony mají přednost před zákony Evropské unie. Před pár dny eurokomisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni otevřeně zdůraznil, že snaha polské vlády zpochybnit nadřazenost unijního práva nad právem národním je nyní jednou z hlavních překážek pro schválení poskytování finanční pomoci Evropskou komisí Polsku ve výši 57 miliard eur.Připomeňme, že se jedná o finanční pomoc ze strany Evropské unie v souvislostí s koronavirovou pandemií, kterou členské státy mohou využít pro obnovení svých ekonomik. Nicméně, vyčlenění těchto prostředků se v případě Polska a Maďarska brzdí, a to kvůli nespokojenosti Bruselu s údajným ohrožením nezávislé justice a mediální svobody v těchto zemích.Na probíhající spory na svém facebookovém profilu zareagoval i předseda polské vlády Mateusz Morawiecki, který zdůraznil nepřijatelnost nátlaku na Polsko.Morawiecki ve svém příspěvku také zdůraznil, že Polsko má dlouhou tradici demokracie a že je vůbec nepřípustné, aby se západní státy snažily poučovat Varšavu o tom, co je demokracie, protože Poláci to vědí mnohem lépe.Spor mezi Polskem a EUPolsko minulý měsíc informovalo Evropskou komisi o prioritě ústavy země nad právem Evropské unie. Polská strana totiž zaslala Evropské komisi připomínku ohledně uplatnění priority práva v Polsku.Polská strana ve své odpovědi „upozornila na to, že Ústavní soud (Polska) kontroluje ústavnost zákonů EU od okamžiku zapojení Polska do Evropské unie“, a zdůraznila, že „Ústava Polské republiky je v souladu s paragrafem 8 bod 1 nejvyšším zákonem v Polsku a její priorita nad zákony a ratifikovanými mezinárodními smlouvami vyplývá rovněž ze zásady svrchovanosti národa zakotvené v bodu 1 paragrafu 4 Ústavy“.V odpovědi se uvádí také několik rozhodnutí ústavních soudů jiných členských zemí EU (mj. Česka, Dánska, Německa, Francie, Rumunska a Španělska) v podobných otázkách. Podotýká se, že v případech těchto zemí nevyvolávala jurisdikce národních ústavních soudů u Evropské komise žádné pochyby.

Ykcenaj Naj Poláci jsou poláci ale v tomhla jim fandím , že si nenechají s..át na hlavu. To je jen smutný pohled na naši politickou garnituru a to nejen ve vztahu k vlastnímu národu ale podlízání EU , němcům a amíkům ani nemluvím, všichni nás ždímají jak špinavý hadr a my se máme jím ještě klanět z vděku že přes banky, obchody i výrobu nás vysávají jak houbu. Zdanit banky, velké korporace a firmy co daní v daňových rájích a budeme se mít jak prasata v žitě ale volby se blíží a je třeba dobře poslouchat kdo co slibuje a pak co koná- já zkusím SPD - smutné že poloviční japonec nám ukazuje na národní hrdost tak aspoň někdo... 0

Ykcenaj Naj Kdo z našich politiků kromně Okamury má ty koule aby řekl lidem co si myslí o nadvládě EU a nesmyslnosti misí NATO v kterých si špiníme ruce a ničíme pověst 0

3

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polsko, demokracie, mateusz morawiecki, právní systém, evropská unie (eu)