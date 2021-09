https://cz.sputniknews.com/20210904/odbornik-vysvetil-jak-se-da-zjistit-ze-vas-chytry-telefon-spehuje-15720874.html

Odborník vysvětlil, jak se dá zjistit, že vás chytrý telefon špehuje

Odborník vysvětil, jak se dá zjistit, že vás chytrý telefon špehuje

Příčinou selhání chytrého telefonu může být v některých případech špiónský program, řekl v rozhovoru pro agenturu Prajm ředitel informačně analytické agentury... 04.09.2021

věda a technologie

google

aplikace

android

Zjistit, zda nemáte náhodou ve svém telefonu škodlivý software, můžete, když se podíváte na seznam instalovaných programů. Je třeba zjistit, jestli mezi nimi není program, který jste neinstalovali. Je také dobré vědět, jaké programy mají přístup ke hlavním funkcím telefonu.„Když jste zpozorovali, že se telefon po vypnutí dlouho nevypíná, je zcela pravděpodobné, že vyhledává nějaký zdroj, jemuž by mohl informaci odvysílat. A to může být také důvodem k prověrce, zda není ve vašem chytrém telefonu škodlivý software,“ podotkl odborník.Podle jeho slov je kvůli bezpečnosti lepší obrátit se na oficiální servisní střediska nebo společnosti, anebo instalovat na chytrý telefon licenční antivirový program s funkcí detekce špionských programů. Podobné antiviry najdete v prodejnách aplikací Android a iOS, řekl v závěru odborník.Další zkušený odborník na testování digitálních výrobků agentury Roskačestvo Sergej Kuzmenko již dříve vysvětlil, jak se zbavit špiónů v chytrém telefonu. Podle jeho slov, abyste se zcela zbavili špehování, musíte odmítnout aplikacím přístup k mikrofonu, pohybu, kameře a umístění.„Můžete také vypnout zabudovanou reklamu výrobce. Na Androidu je třeba v rubrice Nastavení Google > Reklama vypnout Personalizaci reklamy. Na iPhonu v Nastavení > Důvěrnost > Služby geolokace > Systémové služby vypněte Geolokační iAd. Pak v rubrice Nastavení > Důvěrnost > Reklama zapněte Omezit tracking reklamy,“ vysvětlil odborník.„Neklikejte na odkazy ve zprávách a na messengerech, mějte antivirus stále zapnutý na počítači a na chytrém telefonu, a také pozorně čtěte ohlasy a ratingy aplikací, které se chystáte stáhnout do svého zařízení,“ dodal Kuzmenko.

