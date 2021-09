https://cz.sputniknews.com/20210904/organizuje-vystoupeni-psychicky-nemocneho-syna-premiera-zeman-odsoudil-aktivity-rezisera-klusaka-15722139.html

Organizuje vystoupení psychicky nemocného syna premiéra. Zeman odsoudil aktivity režiséra Klusáka

Organizuje vystoupení psychicky nemocného syna premiéra. Zeman odsoudil aktivity režiséra Klusáka

Nečekaná účast Andreje Babiše mladšího na oficiálním zahájení kampaně hnutí ANO v Ústí nad Labem a jeho emocionální řeč na adresu svého otce způsobila rozruch v českých médiích. Mnozí zdůrazňovali hlavně to, že byl spolu s Babišem mladším na místě přítomen i český režisér Vít Klusák, který premiérova syna doprovázel a natáčel jeho projev na telefon.Ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky Jiří Ovčáček dnes na svém twitterovém účtu uvedl, že prezident ČR Miloš Zeman odsuzuje aktivity režiséra Víta Klusáka, který organizuje vystoupení Babiše mladšího, a to nehledě na jeho psychický stav.Provokace se synem BabišeDříve se k věci vyjádřil i bývalý český prezident Václav Klaus, který režiséra Víta Klusáka obvinil z provokace vůči Andreji Babišovi staršímu. O tom exprezident promluvil v pořadu CNN Prima News tento čtvrtek.Exprezident je přesvědčen, že každý „myslící člověk“ musí vědět, že celá akce byla „nastrčená a narafičená“. Přitom podle něj zatažení Babišova syna do předvolebního boje hnutí ANO spíše pomůže.Připomeňme, že start volební kampaně hnutí ANO v Ústí nad Labem narušil Andrej Babiš mladší, který na mítinku svému otci vzkázal, že má lékařské posudky potvrzující, že je zdravý. Jeho otec totiž dříve tvrdil, že trpí schizofrenií.

