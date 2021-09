https://cz.sputniknews.com/20210904/predvolebni-uder-safra-2-miliony-vytisku-tydeniku-forum-maji-zachranit-duchodce-pred-dezinformacemi-15718624.html

Předvolební úder Šafra: 2 miliony výtisků týdeníku FORUM mají zachránit důchodce před dezinformacemi

Předvolební úder Šafra: 2 miliony výtisků týdeníku FORUM mají zachránit důchodce před dezinformacemi

Až 96 tun papíru v pěti kamionech a tiskárna jedoucí tři dny na plné obrátky. To vše je nutné pro doručení dvou milionů výtisků Týdeníku FORUM, který má... 04.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-04T19:01+0200

2021-09-04T19:01+0200

2021-09-04T19:01+0200

česko

česká republika

pavel šafr

parlamentní volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/948/21/9482135_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_38beb3bb9ea0440f56d4813d1818d3b5.jpg

„Týdeník FORUM vyjde v nákladu 2 miliony výtisků. Sehnali jsme 96 tun papíru v pěti kamionech. Tiskárna pojede tři pracovní dny na nejvyšší rychlost 90 tisíc výtisků za hod. Do poloviny schránek v ČR dopravíme naše noviny a řekneme lidem, o co tu teď jde,“ avizoval Šafr svůj počin.Cílem redakce je, aby lidé obdrželi Týdeník FORUM před „rozhodujícími volbami“. V něm se veřejnost dozví o „skandální neschopnosti současné vlády, o ostudě, kterou způsobil její premiér České republice, a o tom, že nutně potřebujeme změnu politického kurzu, jinak České republice hrozí všestranný úpadek“.K tomuto kroku se redakce odhodlala kvůli tomu, že nemůže reklamní rozpočet týdeníku utratit za reklamu ve veřejnoprávních médiích. „Nemůžeme třeba říci, že píšeme o mafiánských metodách Andreje Babiše. To je v reklamě zakázaná věta,“ vysvětluje.Zmíněným důchodcům a dalším čtenářům speciální číslo týdeníku odhalí mocenské praktiky vládní garnitury, kumulaci moci a prorůstání státu s jedním soukromým holdingem.Ačkoli se může zdát, že těmito dvěma miliony výtisky Šafrova redakce před volbami podporuje opoziční strany, šéfredaktor trvá na tom, že je jeho týdeník nezávislý. Má však „ideové preference“.Jak poukázal místopředseda správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Michal Klíma, Týdeník FORUM vyjde v nákladu větším než všechny ostatní české noviny dohromady.Mnozí uživatelé Šafrově iniciativě vyjádřili vřelou podporu. Někteří se ale pozastavili nad tím, jak to vše hodlají zafinancovat.Jiní si vzpomněli na výrok šéfky TOP 09 o tom, že knihu premiéra Andreje Babiše je třeba pálit.Nakonec se našli i takoví, kteří upozornili na ničivé ekologické dopady této kampaně.Připomeňme, že premiér Andrej Babiš (ANO) obvinil Šafra z toho, že spolu s režisérem Vítem Klusákem zneužívá jeho psychicky nemocného syna v předvolebním boji. Šéfredaktora Týdeníku FORUM označil za psychopata. Šafr nato avizoval, že proti premiérovi za to podá žalobu.

https://cz.sputniknews.com/20210903/reporyjsky-recidivista-safr-a-klusak-berou-prchalovi-praci-glosuje-zahradil-15712926.html

Karel Adam Nebudou náhodou volby ?, 4

Pepa Namez Sedím takhle na hajzlíku a koukám na prázdnou ruličku od toaletního papíru. A to je přesně ten moment kdys se hodí mít po ruce týdeník FORUM . pepapardubice 3

2

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, pavel šafr, parlamentní volby