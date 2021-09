https://cz.sputniknews.com/20210904/romove-vyzvali-k-drsnemu-odstraneni-okamury-sef-spd-je-zdesen-vec-jiz-setri-policie-15723152.html

Romové vyzvali k drsnému odstranění Okamury, šéf SPD je zděšen. Věc již šetří policie

Romové vyzvali k drsnému odstranění Okamury, šéf SPD je zděšen. Věc již šetří policie

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura řeší nepříjemnou věc. Na internetu se totiž objevilo video, v němž romský předák z Libereckého krajedo kamery vybízí k... 04.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-04T20:51+0200

2021-09-04T20:51+0200

2021-09-04T20:51+0200

česko

vražda

policie

vyšetřování

tomio okamura

spd

trestný čin

politik

video

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/09/12638312_0:0:934:525_1920x0_80_0_0_8e99672213638a67cd130c7594e0ff61.jpg

Video s výzvou k fyzickému útoku na místopředsedu Poslanecké sněmovny samotného předsedu SPD velmi šokovalo. Je na něm zachyceno zasedání skupiny v nějaké restauraci, přičemž ta se sama prezentuje jako jakýsi romský výbor. Daní účastníci jednání mají pocházet z Libereckého kraje. Předák skupiny Láďa na záběrech hovoří o tom, že Okamura chce Romům sebrat sociální dávky. A naopak vyzdvihl, že se proti tomuto nápadu postavili Piráti. Video bylo pořízeno na telefon jednoho z účastněných. Ten dokonce vysílal živě.„Všichni Romáci by měli jít do boje s tím, že by toho Okamuru měli odstranit. Je to rasista, dobře to víme, a nechceme, aby dál pokračoval ve vládě nebo ve Sněmovně,“ dodal a nezapomněl zmínit, že Piráti jsou Romům ze všech stran momentálně asi nejvíce nakloněni.V závěru se pak na videu ještě ozval, že neexistuje, aby nějaký Rom hlasoval pro Okamuru. Šéfa SPD pak dotyčný označil za rasistu, který tady nemá co pohledávat. Uvedl také, že by Okamura „měl jít skládat rejži“, protože nepatří do České republiky.Okamura: Toto je přes čáruK věci se vyslovil sám Okamura, který uvedl, že je celou věcí šokován. O incidentu jej v pátek oficiálně informovala policie a dotyčný pak zveřejnil záběry i na svém profilu. Do té doby o existenci takového videa neměl ponětí.Podle jeho slov v politice už prý zažil ledacos, ale toto je přes čáru.Zmiňme, že zatím není jasné, jak se tato nahrávka dostala na veřejnost. Důležité ale je, že se jí zabývá policie jako důkazem případného trestného činu.Reakce lidí: Videem by se měla zaobírat policie!Zveřejněné video nadzvedlo ze židlí spoustu lidí, kteří se začali barvitě vyjadřovat v komentářích.A ani další nebyli nadšení. Někteří psali, že k tomu nemají slov, další pak podotýkali: „Toto video by mělo být zveřejněno v televizi ve všech zprávách. Není možné, aby někdo nabádal prostřednictvím sociálních sítí k vraždě. Doufám, že všichni z tohoto videa budou tvrdě potrestáni.“Pár jedinců pak ale poukázalo na možný dvojí metr: „Být to obráceně, tak dostanete doživotí…“Řeč pochopitelně přišla také na Piráty. „Piráti lákají voliče a po volbách je hodí přes palubu. To je víc , než jisté. Pak se bude romská komunita chytat za hlavu… Ale co, kdo chce kam…“ vyjádřila svůj názor jedna žena.Někteří přiznali, že jim tento incident pomohl i k tomu, aby se rozhodli, koho budou volit.

STEV.SEAGAL Cikáni nechtějí pracovat a ani přizpůsobit našim zákonům a jen chodí pro sociální dávky a důchody dostávají průměrné i když nikdy nepracovali a nebo odpracovali jen 5 let. Jsou to parazité a Okamura nechce, aby nás vyžírali a zneuživali náš štědrý sociální systém. Kromě toho jsou zákeřní, škodí našim lidem kde jen mohou, ničí byty, kradou kryty na kanály a dávají je do sběru. Piráti jim alibisticky mažou med kolem huby a po volbách se na ně vykašlou. Já osobně a mnoho dalších českých lidí má z cikány velmi špatné zkušenosti a můj přítel mi řekl, že mu jeden cikán řekl, že kdyby jich bylo tolik jak nás, tak nás všechny vydusí !!! Ať jdou do Indie a neparazitují v ČR když se jim tu nelíbí. Výzva k vraždě Okamury je trestný čin a ti co to řekli by měli dostat doživotí bez nároku na amnestii !!! Doufám, že policie ČR tento trestný čin zločinců předá soudu a ten bude konat jak zákon káže !!! Odporné a úděsné !!! Mne taky několikrát okradli cikáni protože jsem jim nechtěl dát peníze. 11

STEV.SEAGAL Jeden cikán co přijel z Velké Británie okradl mou známou advokátku pod pohrůžkou uřezání hlavy a zabití o neskutečných 1 650 000 korun a nic se mu nestalo i když případ byl předán jako trestný čin policii ČR a státnímu zástupci - je to rasismus naruby a to nám tu chce EU nalifrovat další tisíce islámských ekonomických parazitu a džihádistu. ČR není právním státem !!! 10

5

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vražda, policie, vyšetřování, tomio okamura, spd, trestný čin, politik, video, piráti