Slovensko sa konečne zobúdza zo zlého sna. Ako to hodnotí politológ Ján Baránek

Po troch rokoch zažilo Slovensko opäť masové protivládne protesty. Voda v hrnci totiž začala už bublať a momentálne začína vrieť. Ľudia už majú po krk... 04.09.2021, Sputnik Česká republika

Centrum Košíc praskalo vo švíkoch. Strana SMER SD a neparlamentné hnutie Republika - odštiepenec od parlamentných Kotlebovcov získavajú body Prilákali síce oddelene na dvoch demonštráciách spolu okolo 20 tisíc nahnevaných ľudí. Pričom ľavicová strana, ktorú po predchádzajúcich voľbách mnohí pochovávali sa stavia opäť na rovné nohy a začína atakovať v prieskumoch najvyššie priečky. Mala aj najpočetnejšie protestujúce auditórium cez 12 000 nespokojných občanov, rovnako v nevyhlásenom referende doložila najviac - 300 tisíc z 585 tisíc referendových lístkov. Aj preto sa dá uveriť jednej agentúre, u ktorej vedie prieskumy. V ostatných tradične nepresných ju udržiavajú stále tretiu za SaS a vedúcim Hlasom SD.Aj v hlavnom meste bolo rušno. A to pred prezidentským palácom, na Námestí slobody a aj pred parlamentom, ktorý na Deň ústavy nesprístupnili občanom, ako bolo zvykom každý rok. Vládna koalícia sa asi veľmi bála, že by nemala kde rokovať. Kotlebovcových nahnevancov totiž je už naozaj veľa. V Bratislave to bolo na občanov chudobnejšie. Odhadom do 10-12 tisíc. Predsa je len hlavné mesto zamerané liberálnejšie a olajnisticky ako Slovensko.V Bratislave sa vyskytli aj potýčky s políciou pri blokovaní ciest, kde nastúpili ťažkoodenci, aby uvoľnili zablokované cesty. Po demonštráciách za ministrovania Lipšica silové zložky po prvý raz od „Nežnej“ použili slzný plyn , obušky i vodné delá. Vodné delo použili pred časom aj pred budovou vlády, tentoraz ho len použili ako strašiaka. Dnes je expolitik Lipšic vo výkone trestu za zabitie človeka na priechode pre chodcov Špeciálnym prokurátorom ( Je to hotový svetový unikát, ktorý určite zapíšu do Guinnessovej knihy rekordov do kolonky unikáty!), ktorý má opäť moc – tentoraz priamo zákonnú. Policajti okrem slzného plynu použili aj zbrane, pričom nezablúdený! gumový projektil zasiahol jedného demonštrujúceho z dvoch metrov do krku (Pripomínam, že na štátny sviatok na Deň ústavy!!!) našťastie tesne vedľa tkz. „ohryzku“ a vytvoril mu kráter s hrčou!! ! Na sociálnych sieťach koluje video z tohto incidentu s detailným záberom zranenia na krku! Po 10-tich rokoch sa teda opäť opakuje tvrdosť silových zložiek. Zaujímavé. Nenávidené vlády HZDS a vlády SMER-u k takýmto opatreniam nikdy nesiahli, aj keď to vrelo počas vlády Mečiara a v roku 2018 po protestoch SMER vymenil premiéra aj s vládou.Demonštranti sa vyjadrili, že ak vládna koalícia s prezidentkou Čaputovou, ktorí v spolupráci s Ústavným súdom zmarili referendum neodstúpia, protesty budú pokračovať až pokým vládna koalícia nepríde s riešením predčasných volieb.Spomeniem aspoň podstatu demonštrácii. Predovšetkým je to šikanovanie ľudí s testovaním, očkovaním, okliešťovaním ich slobôd, ďalej stále škriepky v koalícii, porušovanie ústavy, vydávanie nariadení a predpisov, ktoré sa neustále po pripomienkach menia, pretože si vláda nevidí ani na konček nosa. Je to dôsledok výmeny starých harcovníkov na ministerstvách s potrebnými znalosťami a najmä predvídavosťou i odovzdanie kormidla obmedzovaní nikým nevolenej úderke Hlavnému hygienikovi SR Mikasovi. Ak by som mal spomínať to množstvo lapsusov, čo porobili počas vládneho jeden a pol ročného šapitó, tak by mi nestačilo ani 10 strán. Je toho naozaj veľa.Nezanedbateľnou stránkou sú aj vykonštruované obvinenia, ktoré odhalila Slovenská informačná služba a ktoré sa prevalili aj zásahom Generálneho prokurátora Žilinku, ktorý zrušil niekoľko nezákonných obvinení osôb. Už sme sa dozvedeli z úst militantného a rusofóbneho nie veľmi vzdelaného poslanca Baránika zo strany SaS, že takúto „Stalinskú prokuratúru“ treba zrušiť!!! (Pán Baránik, rovnaký systém majú aj v niektorých krajinách západnej Európy!) Povedal to vo štvrtok v prvej jesennej relácii Téma v septembri v televízii TA3 a aj napriek tomu, že nevidel trestný spis, neprimerane zaútočil na generálneho prokurátora, urážal ho a žiadal jeho „hlavu.“ Bolo to až hnusné, ako s vyjadroval politik o generálnom prokurátorovi, ktorý spolu s jeho námestníkom podrobne vysvetlili na tlačovke, že sa striktne držali iba zákona!Vláda samozrejme na demonštrácie nezareagovala a ak tak minimálne. A mainstreamové média nezabudli zvýrazňovať spomínané potýčky medzi demonštrantmi a policajtmi a samozrejme aj nízke počty protestujúcich. Streľbu do vzduchu síce spomenuli, ale gumový projektil v krku protestujúceho nie. A dokonca ukázali vozidlo s vodným delom, ktoré pôsobilo ako strašiak.Požiadavky sú jasné, odstúpenie vlády, predčasné voľby a rovnako aj demisiu prezidentky, u ktorej v Prezidentskom paláci je velvyslankyňa USA Brinková ako doma. A na vyjadreniach Čaputovej je to aj počuť. Ju viac zaujíma bieloruská a ruská opozícia, dianie na Ukrajine a najmä na Kryme, ale na slovenských občanov a na ich životné problémy či chudobu si ani nespomenie a s protestujúcimi si neláme hlavu. Tí všetci sú v jej periférnom výhľade niekde ako v rozprávke za siedmimi horami, siedmimi moriami a siedmimi údoliami v neviditeľnosti.Čo môžu znamenať početnejšie množstvá ľudí v uliciach na Slovensku, sme sa opýtali uznávaného politológa Jána Baráneka:„Protesty predznamenávajú zvyšujúcu sa nespokojnosť obyvateľstva, aj keď treba na rovinu povedať, že v tomto sú Slováci oveľa tolerantnejší ako obyvatelia okolitých krajín a západnej Európy, napr. Francúzsko, Taliansko a Španielsko. Účasť na tých protestoch nebola ani taká masívna v pomere k počtu obyvateľov, ako to vidíme inde, ale predsa ide o prebúdzanie sa ľudí. Zrejme veľkú úlohu tu zohráva aj sociálna situácia. Pomoc štátu bola chabá. Vidíme tu zdražovanie stavebného materiálu aj o vyše 100 percent, vyššie ceny v obchodoch a aj dvíhanie cien energií. A k tomu všetkému treba prirátať aj to, že časť občanov sa cíti byť segregovaná tým, že sú neočkovaní. Takže toto komplet zvyšuje tú nespokojnosť a k tomu nesmiem zabudnúť na arogantné správanie sa vládnych predstaviteľov, či už je to vo forme nejakých neprimeraných výhod, ako sme to videli v minulosti u predsedu parlamentu Kollára“.Čo si myslíte, ako bude reagovať koalícia?„Osobne som toho názoru, že reagovať vôbec nebude a pôjde rovnakou cestou, ako sme to videli aj v iných krajinách. Napríklad protesty vo Francúzsku vláda odignorovala, urobila si po svojom a počkala si, až začnú slabnúť a to aj napriek tomu, že demonštrácie boli masívne. Zúčastnilo sa na nich až 300 000 ľudí. Momentálne zažívame také štádium, že protesty a ulice plné ľudí asi problém nevyriešia a nie je momentálne na mne, aby som povedal na tomto fóre, čo by pomôcť mohlo.“Vďaka za postrehy.

