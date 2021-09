Stavme ploty proti migrantům, řekli ministři vnitra EU. Ať Afghánistánu pomáhá Rusko, míní Hamáček

„Je to o zkušenosti. EU si uvědomila, že formulace typu ‚možná najdeme způsob, jak pomoci‘ jen v lidech vzbuzuje naděje. Jde o vodu na mlýn pašerákům. Ti díky tomu řeknou – zaplaťte a my vás dostaneme co nejblíže k hranicím EU. Proto je potřeba ukázat, že nic takového jako nelegální migrace možné není. A že takové řešení odmítáme. EU nyní potenciálním nelegálním migrantům vzkázala, že jestli budou platit pašerákům za to, že je odvezou do Turecka, jen vyhodí peníze,“ poukázal ministr.