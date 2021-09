https://cz.sputniknews.com/20210904/strach-o-zivot-trimesicniho-syna-nikol-stibrova-musela-s-manzelem-bojovat-o-zachranu-jeho-zivota-15715730.html

Strach o život tříměsíčního syna: Nikol Štíbrová musela s manželem bojovat o záchranu jeho života

04.09.2021

U známé české influencerky bylo včera krušno. Dotyčná totiž zažila to, čeho se mnohé maminky obávají. Její syn přestal z ničeho nic dýchat a šlo mu o život. Ten mu nakonec zachránil tatínek Petr, který zachoval klid a tříměsíčního chlapečka, který má přezdívku Mauglí, rozdýchal. O nepříjemné zkušenosti informovala sama Nikol na svém Instagramu.Na fotografii bylo vidět prostředí nemocnice, kde se ocitl její tříměsíční syn Tobias, a přístroje, které monitorují životní funkce. Co přesně se stalo, ale influencerka zatím neuvedla.I tak se pod příspěvkem okamžitě strhla obří vlna komentářů. Lidé s ní soucítili a přáli jí, ať je chlapeček brzy v pořádku.Ozývaly se zejména maminky. „Moje noční můra. Brouček malej. Ať je brzo v pořádku,“ napsala jedna z nich.Podpořily ji i její kamarádky ze známého tria 3v1, Martina Pártlová a Veronika Arichteva. I ty jsou již maminkami, a tak dokáží závažnost situace pochopit.A s podobnou reakcí se přidal i další fanoušek: „Ty kráso… Brutální mráz po zádech. Držte se, rodinko!!!“Nikol ŠtíbrováNikol Štíbrová je známá česká herečka, také moderátorka a influencerka. Známá se stala například díky své roli Karolíny v seriálu Pojišťovna štěstí. Společně s Kateřinou Brožovou moderovala také přímý přenos vyhlašování cen Anno 2007. V roce 2019 nazpívala píseň k filmu Příliš osobní známost, a to společně se slovenskou kapelou IMT Smile, v minulém roce nazpívala píseň Dej si roušku se zpěvákem Mirai.V současné době tvoří trio 3v1 s Martinou Pártlovou a Veronikou Arichtevou. V roce 2017 získala cenu za Instagram roku a v tom stejném roce se jí také narodil syn Mathias. Chlapečka porodila tehdejšímu příteli Martinovi Kynclovi, se kterým byla i zasnoubená. Pár se však v létě 2018 rozešel a na svatbu nikdy nedošlo.Nyní je šťastně zadaná a vdaná za Petra Leitgeba, kterému v červnu 2021 porodila syna Tobiase.

