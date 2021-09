Turisté budou moci požádat o vícevstupová víza do Ruska

https://cz.sputniknews.com/20210904/turiste-budou-moci-pozadat-o-vicevstupova-viza-do-ruska-15714934.html

Zahraniční turisté budou moci požádat o vícevstupové vízum do Ruska na dobu až 6 měsíců, přičemž doba jejich pobytu bude stanovena při žádosti o vízum. Vyplývá... 04.09.2021, Sputnik Česká republika

„Běžné turistické vízum může být jednorázové či na dva vstupy, a to až na 3 měsíce, nebo vícevstupové až na 6 měsíců. Celková doba pobytu cizince na území Ruské federace podle vícenásobného turistického víza je stanovena v souladu s třetím odstavcem bodu 17 tohoto nařízení,“ píše se v dokumentu.Přitom dříve, podle dokumentu, mohli zahraniční turisté získat krátkodobé vízum pro jeden nebo dva vstupy.Podle bodu 17 tohoto nařízení je celková doba pobytu cizince v Rusku na vícevstupové vízum stanovena při podání žádosti o vízum, ale neměla by přesáhnout 90 dní během každého 180denního období s řadou výjimek.Dále je uvedeno, že turistické vízum bude vydáno na základě potvrzení o přijetí zahraničního turisty organizací z federálního registru cestovních kanceláří.Usnesení rovněž schvaluje postup pro vydání potvrzení rezervace místa v hotelu. Potvrzení rezervace podle něj musí obsahovat název hotelu, informace o zahraničním turistovi, stejně jako jeho datum příjezdu a odjezdu.Rostourism uvedl, kolik lidí letos cestovalo po RuskuOd začátku letošního roku cestovalo po Rusku asi 63 milionů turistů, řekla novinářům tisková služba agentury Rostourism během Východního ekonomického fóra.Vedoucí odboru Zarina Doguzovová také uvedla, že v ubytovacích zařízeních, včetně hotelů, se od začátku roku ubytovalo 31,5 milionu hostů. Respektive, zhruba tolik lidí podle odborných odhadů jezdí buď na jednodenními výlety, nebo nezůstává v hotelech.Ruská letiště zavedou registraci pomocí jednotného biometrického systémuRegistrace cestujících prostřednictvím jednotného biometrického systému bude v příštím roce zavedena na několika letištích v Rusku. Oznámil to Maksut Šadajev, ministr digitálního rozvoje a masové komunikace Ruské federace.Již dříve dotyčný uvedl, že úřad projednává odbavení cestujících na lety bez pasu, a to prostřednictvím jednotného biometrického systému. Ministr vysvětlil, že to zrychlí nástup na palubu.Jednotný biometrický systém je digitální platforma, jeden z klíčových prvků identifikačního mechanismu osoby na základě jeho biometrických charakteristik.

Karel Adam Dobrá práce Vladimíre, 30 dní bylo na tak velký stát pro cestovatele opravdu málo. 3

Simo Häyhä To je super zpráva. Už se těším na pořádný okruh Ruskem. A nesmím vynechat ruský Krym. Je tam parádně. A v květnu by měla být snad i pro cizince opět k vidění Přehlídka Vítězství na Rudém náměstí. To si nenechám ujít. Takže vícevstupové vízum hned beru. 0

