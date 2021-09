https://cz.sputniknews.com/20210904/usa-podeziraji-100-evakuovanych-afghancu-ze-styku-s-teroristy-15715597.html

USA podezírají 100 evakuovaných Afghánců ze styků s teroristy

USA podezírají 100 evakuovaných Afghánců ze styků s teroristy

Až stovka Afghánců, evakuovaných do USA, může být spojena s Tálibánem (teroristické hnutí zakázané v Rusku) nebo s jinými teroristickými skupinami. Oznámila to... 04.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle informací má být z více než 30 tisíců lidí odvezených z Afghánistánu do USA asi 10 tisíc dodatečně prověřeno. Zhruba sto z nich totiž může mít styky s táliby nebo s jinými teroristy.Nejméně dva Afghánci budou přepraveni z USA do Kosova, protože vyvolávají znepokojení bezpečnostních služeb. Tam budou probíhat dodatečné prověrky.USA evakuovaly Afghánce, především ty, kteří pomáhali jejich vojákům v doběamerické přítomnosti v zemi a byli například překladateli. Dne 31. srpna prezident Joe Biden oznámil, že za více než dva týdny Washington z Afghánistánu evakuoval přes 120 tisíc Američanů, občanů spojeneckých zemí a Afghánců.Připomeňme, že stažení vojsk USA začalo v dubnu, a 30. srpna poslední američtí vojáci opustili Afghánistán po téměř dvacetileté přítomnosti v této zemi. Na pozadí odchodu amerických vojsk Tálibán zahájil ofenzívu a do 15. srpna vzal pod svou kontrolu skoro celou zemi. Po ukončení stažení amerického kontingentu vyhlásili tálibové nezávislost státu.

