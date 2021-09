https://cz.sputniknews.com/20210904/v-afghanistanu-zahynulo-17-lidi-kvuli-slavnostni-strelbe-do-vzduchu-15717510.html

V Afghánistánu zahynulo 17 lidí kvůli slavnostní střelbě do vzduchu

Nejméně 17 lidí zahynulo a 41 jich bylo zraněno po střelbě do vzduchu, kterou v Kábulu zahájili bojovníci Tálibánu*. Sputnik o tom informoval zdroj v záchranné... 04.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-04T11:37+0200

2021-09-04T11:37+0200

2021-09-04T11:37+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

afghánistán

střelba

smrt

Dříve se objevily informace o čtyřech mrtvých a sedmi zraněných, ale počty nakonec vzrostly.Mluvčí tálibů a očití svědkové oznámili, že bojovníci touto střelbou oslavují dobytí provincie Pandžšír, která jako jediná dosud nebyla kontrolována Tálibánem. Obyvatelé Kábulu poté potvrdili, že se střílelo do vzduchu, a že to bylo spojeno s oslavami. Představitelé vedení Tálibánu vyzvali své stoupence, aby střelbu zastavili.Na pozadí obav obyvatel města hnutí prohlásilo, že bojovníkům, kteří budou střílet do vzduchu, budou zabavovány zbraně, a že viníci budou přivedeni k odpovědnosti.Začátkem srpna zaktivizovalo hnutí Tálibán ofenzívu na vládní síly v Afghánistánu. Dne 15. srpna vstoupili tálibové do hlavního města a vzali pod svou kontrolu prezidentský palác. Den na to prohlásili, že válka v Afghánistánu skončila, a že forma vlády ve státě bude vyjasněna v nejbližší době.Na pozadí stažení amerického vojenského kontingentu z Afghánistánu provedli tálibové ofenzívu, zmocnili se všech velkých měst a ohlásili ukončení dvacetileté války. Jedinou provincií nekontrolovanou táliby zůstává Pandžšír, ležící severovýchodně od hlavního města. Letiště v Kábulu, odkud byli evakuováni cizinci a spojenci, přešlo pod úplnou kontrolu Tálibánu.Představitel hnutí Bilal Karimi včera oznámil, že se tálibům podařilo vzít Pandžšír pod svou kontrolu. Zdroj Sputniku v hlavním sídle policie v Kábulu tvrdil, že všichni vojáci Fronty národního odporu v Pandžšíru byli zajati, a že viceprezident Afghánistánu Amrulláh Saleh a vůdce sil odporu Ahmad Masúd utekli. Později však Saleh prohlášení tálibů o dobytí provincie vyvrátil a podotkl, že odpor pokračuje, a že on sám zemi neopustil a zůstává i nadále v Pandžšíru.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

Genadij Je jich 58 milionů 0

Červenáček Mnoho let považuji za omyl evoluce jedince, kteří se snaží zviditelnit střelbou do vzduchu i z malicherných důvodů. Podobně některé potetované, zlatem ověšené, fialovými a zelenými vlasy zkrášlené. 🐸🐸🐸🐸 0

2

afghánistán

2021

Zprávy

cs_CZ

