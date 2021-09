https://cz.sputniknews.com/20210904/v-cerne-hore-demonstranti-zablokovali-vjezdy-do-stareho-hlavniho-mesta-15724714.html

V Černé Hoře demonstranti zablokovali vjezdy do starého hlavního města

V Černé Hoře účastníci demonstrace proti intronizaci metropolity Ioannikije prorazili policejní kordon u vchodu do starého hlavního města Cetinje a zablokovali...

2021-09-04T21:56+0200

2021-09-04T21:56+0200

2021-09-04T21:56+0200

„Občané zablokovali vjezdy do Cetinje z Podgorice a Budvy, aby zabránili průjezdu srbského patriarchy Porfirije a duchovenstva Srbské pravoslavné církve na intronizaci metropolity Ioannikije,“ uvádí televizní kanál.Ve videu protestující staví barikády z pneumatik a kamenů.Rovněž byly hlášeny střety s policií poblíž hasičské zbrojnice, bezpečnostní složky musely použít speciální prostředky. Nejsou k dispozici žádné údaje o zraněných.Intronizace metropolity Ioannikije Srbské pravoslavné církve se má konat 5. září v klášteře Narození Panny Marie v Cetinje. Na večer 4. září je naplánováno slavnostní setkání srbského patriarchy Porfirije před katedrálou Vzkříšení Krista v Podgorici.Vedení církve nepozvalo věřící ke klášteru.V nacionalistických kruzích Černé Hory se říká, že duchovenstvo Srbské pravoslavné církve provádí v zemi prosrbskou politiku.Předseda vlády Černé Hory Zdravko Krivokapič v předvečer ve zvláštním projevu vyzval občany, aby se nenechali vyprovokovat „politickými a zločineckými strukturami“. Rada národní bezpečnosti vydala pokyny zpravodajským a bezpečnostním agenturám „s cílem posílit koordinaci za účelem udržení ústavního pořádku a ochrany ústavních práv a svobod občanů“.Policisté zadrželi čtyři obyvatele města Nikšič, v jejichž autě našli deset gramů kokainu, pistoli ráže 7,65 mm, 13 nábojů, šest ochranných masek, tři pepřové spreje, dřevěnou pálku, 62 kovových kuliček a trička se symboly. Zadržené osoby se přiznaly, že se chystají na protestní akci do Cetinje.Ministerstvo vnitra Černé Hory a srbské úřady opakovaně vyjadřovaly obavy o bezpečnost nadcházejících církevních akcí. Ministr vnitra republiky Sergej Sekulovič upozornil na možnou radikalizaci situace v Cetinje 5. září.

