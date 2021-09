https://cz.sputniknews.com/20210904/v-cr-roste-pocet-deti-zadajicich-zmenu-pohlavi-40-procent-si-to-pak-ale-rozmysli-rika-sexuolozka-15720055.html

V ČR roste počet dětí žádajících změnu pohlaví. 40 procent si to pak ale rozmyslí, říká sexuoložka

V ČR roste počet dětí žádajících změnu pohlaví. 40 procent si to pak ale rozmyslí, říká sexuoložka

Čeští sexuologové v rozhovoru pro lidovky.cz uvedli, že v poslední době zaznamenávají citelně rostoucí trend s poruchou pohlavní identity u dětí. K lékaři tak... 04.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-04T18:02+0200

2021-09-04T18:02+0200

2021-09-04T18:02+0200

česko

lékař

děti

lgbt

transgendeři

hormony

pohlaví

terapie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/333/36/3333611_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f314a06a8d2cab9b5aa23cdeb5c0fc2e.jpg

Dotyčný také poznamenává, že si pediatři, výchovní poradci a učitelé dnes dost často všimnou problémů u dítěte, a to se pak stane jedním z rozhodujících stimulů, který dítě konečně přivede k odborníkům. Velkou roli hrajíi sociální sítě, díky kterým děti vědí, že v tom nejsou sami, a tak mnohdy najdou odvahu přiznat své pocity. Internet pak pomáhá i rodičům, kteří po přečtení různých informací snáze přijmou fakt, že jejich potomek nesouzní se svým biologickým pohlavím.Nezletilých pacientů tak každý rok přibývá a například sexuologické oddělení Fakultní nemocnice Brno už tento nárůst ani nezvládá.„V devadesáti procentech léčíme dívky, které se cítí býti chlapcem,“ upřesnila.O nárůstu dětských pacientů mluví také olomoucká sexuoložka Pavla Entnerová, která současný trend spojuje zejména s uvolněním společenského tabu a posílením pozitivní emocionální vazby dětí s rodiči.Sejbalová ještě uvedla, že se nejčastěji na sexuologa obrátí děti kolem dvanácti až šestnácti let. Lze se ale samozřejmě setkat i s mladšími pacienty. Bez souhlasu zákonného zástupce však lékaři nikdy nezahájí léčbuDiagnostikaDiagnostika u genderových poruch je časově náročná a složitá a má se řídit přísnými pravidly a standarty, které zabraňují špatně určeným diagnozám.Pak nastává fáze rozhodování, kdy je dětskému pacientovi nasazena blokádní terapie, která například u dívek zastavuje růst prsů a menstruaci a u chlapců zase růst vousů či svalů a zhrubnutí hlasu. Blokace puberty tak v žádném případě nezpůsobí, že dívce naroste ohryzek a chlapci se zvětší hrudník.„Blokádní terapie obvykle umožňuje plný návrat k původnímu pohlaví, pokud se diagnóza nepotvrdí,“ pokračoval Procházka.Pokud ale transsexualismus u dítěte bude prokázán a jeho přání změnit pohlaví se nezmění, začne fáze hormonální terapie, která se povoluje nejdříve v 16 letech. V osmnácti letech již bude možné provést faktickou změnu pohlaví pomocí operace.Dítě může změnit názorJeště před zahájením hormonální léčby, respektive během blokádní terapie, se však podle sexuologů může stát, že dítě změní názor. Sexuologické oddělení ve Fakultní nemocnici Brno nedávno udělalo výzkum, který pomohl pochopit, kolik dětských klientů s poruchou pohlavní identity v jejích péči od roku 2012 do roku 2019 konečně odmítne hormonální terapii.„Zjistili jsme, že 40 procent dětí a mladistvých, u nichž byl potvrzen transsexualismus a měli nárok na zahájení hormonální léčby, z naší péče postupně odešlo. Vzhledem k tomu, že si nikdo nevyžádal zdravotní dokumentaci, předpokládáme, že si to nějakým způsobem rozmysleli,“ popsala primářka Sejbalová.

https://cz.sputniknews.com/20201118/eu-chce-vnucovat-lasku-k-sexualnim-mensinam-penezi-jinak-staty-ceka-trest-nazor-12817126.html

Červenáček Zlatý komunisti. Někteří, jako🚾 mají libovolné ze dvou pohlaví a ještě obrázky věší na sociální sítě. 🐸🐸🐸🐸 1

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lékař, děti, lgbt, transgendeři, hormony, pohlaví, terapie