Velryba připlula k turistce na kajaku a jemně do ní šťouchla ploutví. Co následovalo pak? Video

U těchto mořských tvorů v současné chvíli začíná tzv. migrační sezóna, takže je možné je spatřit stále blíž a blíž u pobřeží. A i když se to děje opravdu zřídka, někdy velryby dokonce připlavou k lidem. A to se to stalo i tentokrát, hrdince virálního videa.Na videu je vidět, jak dívka plave v moři na kajaku, zatímco se k ní přibližuje obří velryba. Ta se zřejmě nijak neostýchala, protože na záběrech tlačí kajak svou ploutví dál. Mezitím se ujišťuje, že turistce pomohla, a poté v klidu odplouvá dál.Místní úřady však tvrdí, že taková setkání s velrybami mohou být někdy nebezpečná. Dívka tak zřejmě měla štěstí.Uživatelé sociálních sítí, na nichž bylo video umístěno ke zhlédnutí, však byli tímto setkáním nadšeni.Další pak poznamenávali: „Wau! Vypadá to, že někdo tady měl šťastný den!“Jde tedy vidět, že mnozí této dívce setkání s tímto obřím tvorem záviděli.Za zmínku v této souvislosti stojí, že více než 1600 velryb jižních se nyní přiblížilo ke břehům patagonského města Puerto Madryn, kde bylo pořízeno i toto video.Velryba jižní je kytovec obřích rozměrů, který dorůstá 11–18 m a váží obvykle 40–80 tun (samice bývají větší). Jak již napovídá název, vyskytuje se především v jižních částech oceánů jižní polokoule. Jedná se přitomo migrační druh, který letní měsíce většinou tráví sběrem potravy v jižních částech svého areálu u hranic s Jižním oceánem a na zimu se stahuje do severnějších, o něco teplejších oblastí.

