https://cz.sputniknews.com/20210904/zabery-umirajici-meghan-markle-po-autonehode-ve-filmu-zpusobily-divakum-sok-je-to-odporne-zaznelo-15716306.html

Záběry umírající Meghan Markle po autonehodě ve filmu způsobily divákům šok. Je to odporné, zaznělo

Záběry umírající Meghan Markle po autonehodě ve filmu způsobily divákům šok. Je to odporné, zaznělo

Nový televizní film s názvem Harry & Meghan: Escaping the Palace představuje divákům kontroverzní záběry, v nichž princ Harry vidí sen, v němž jeho manželka... 04.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-04T11:11+0200

2021-09-04T11:11+0200

2021-09-04T11:11+0200

svět

film

autonehoda

meghan markle

princ harry

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/15716721_0:1:1201:676_1920x0_80_0_0_51ba1993369768a6245c231ff47bfeea.png

Tyto dny americký kabelový kanál Lifetime přitáhl pozornost příznivců britské královské rodiny po celém světě, a to novým televizním filmem Harry & Meghan: Escaping the Palace, který začíná šokující scénou autonehody, v jejímž důsledku Meghan Markle, kterou ztvárnila herečka Sydney Morton, utrpěla vážná zranění.Na záběrech diváci mohli vidět převrácené auto, které je obklíčeno reportéry, a filmovou Meghan Markle, která leží na zemi a žádá svého manžela, prince Harryho, o pomoc. Následně se však ukázalo, že šlo jenom o noční můru vévody ze Sussexu, který se pak probudil a uviděl svou manželku spolu se synem Archiem. V televizním filmu prince Harryho ztvárnil herec Jordan Dean.Britská média zdůrazňují, že film vyšel jen několik dnů po 24. výročí tragické úmrtí princezny Diany v Paříži, která zemřela v důsledku dopravní nehody. V souvislosti s tím mnozí uživatelé na sociálních sítích podrobili nový film ostré kritice.Další uživatel pochybuje, že by se ta scéna líbila bratrovi prince Harryho, princi Williamovi.Někteří přitom upozorňovali, že samotní vévodové ze Sussexu nemají se scénářem tohoto filmu nic společného, a proto není na místě valit na ně vinu.Královna se bude bránit útokům Meghan a HarryhoPodle Paula Burrella je královna připravena „bojovat“ proti autobiografii prince Harryho a mohla by učinit bezprecedentní krok, jelikož již ztrácí trpělivost s vévodou a jeho ženou Meghan Markle, napsalo před pár dny Express.co.uk.Princ Harry má příští rok vydat svou knihu, ve které bude dokumentovat „zážitky, dobrodružství, ztráty a životní zkoušky, které mu pomohly stát se tím, kým je dnes“. Bývalý komorník princezny Diany Paul Burrell však prohlásil, že Její Veličenstvo se připravuje na to, až bude autobiografie vydána. Královna totiž prý ztratila trpělivost s obviněními vznesenými vůči královské rodině. Časopisu Closer řekl, že královna je „vřelá, spravedlivá, věrná, odpouštějící, soucitná žena“.Bývalý královský komorník však varoval: „Pokud ji zkřížíte cestu více než jednou, nebo jí budete lhát, ztratíte její respekt.“ A naznačil, že by mohla dosáhnout bodu zlomu.Burrell pak také řekl: „To, že královna jedná s právníkem, je naprosto bezprecedentní - je to její způsob, jak říct: Už toho bylo dost.“

Réunion Ještě hrůznější je skouknutí byť jen jediného dílu z nového českého seriálu: 1. mise. Škodící paskvil, kterému už podle scénáře armáda odmítla vydat poradce. 3

wwwbuerger.. Mně, Kosmo Olinovi se seriál 1. mise moc zalíbil a oba díly so pouštrím každý den. Líbí se mi energický plukovník, kteý tam řve, šikanuje a vždy ví, co udělat. Také je originální ten psycholog, který má háro jako mánička za komančů. Rozhodně by na to měla koukat mládež, aby se jí zvedl zájem o vstup do armády. A teď už musím končit, protože se mi připaluje kaše z bramborových klíčků. 1

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

film, autonehoda, meghan markle, princ harry