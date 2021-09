https://cz.sputniknews.com/20210905/americky-general-uvedl-pricinu-dobyti-afghanistanu-talibanem-15727822.html

Americký generál uvedl příčinu dobytí Afghánistánu Tálibánem

Americký generál uvedl příčinu dobytí Afghánistánu Tálibánem

Skutečnost, že se moci v Afghánistánu chopili bojovníci hnutí Tálibán* je vysvětlována tím, že občané nevěřili své vládě. 5. září to prohlásil generál Mark... 05.09.2021, Sputnik Česká republika

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

usa

afghánistán

tálibán

generál

„Myslím, že jedním z hlavních problémů je vládní korupce… Samotná vláda nebyla v očích lidu legitimní. Viděli jste, jak to nakonec dopadlo. Vyšší vládní elita byla doslova vyřazena,“ řekl Milley, kterého cituje televize Fox News. Milley poznamenal, že se afghánská vláda rozpadla dřív, než to očekávaly úřední osoby.„Rozpad afghánské armády se konal mnohem rychleji a velmi nečekaně téměř pro všechny, stejně jako krach afghánské vlády,“ dodal generál.Den předtím přijalo hnutí Tálibán znovu rozhodnutí o odložení termínu vyhlášenísložení nové afghánské vlády ze 4. září napříští týden.1. září byla zveřejněna zpráva, že se vůdce hnutí Tálibán Hajbatulláh Achúndzáda postaví do čela afghánské vlády. Podle člena komise hnutí pro kulturu Anamulláha Samanganiho jsou konzultace o nové vládě téměř ukončeny a konala se jednání o kabinetu ministrů.30. srpna vyzval zástupce hnutí světové společenství, aby pomohlo Afghánistánu v rozvoji ekonomiky, zdravotnictví a školství. Dodal, že tálibové nemají žádné problémy se žádným zástupcem afghánského lidu nebo s nějakými jinými stranami.15. srpna vstoupili bojovníci Tálibánu do Kábulu, poté vyhlásili ukončení války. 23. srpna byly zveřejněny plány na vytvořenírady, která bude vládnout zemi. Měli by být do ní zapojeni také někteří členové předcházející afghánské vlády.Den nato byla zveřejněna zpráva, že afghánské ženy, státní zaměstnankyně, budou moci vykonávat svoji práci. Bude to však možné pouze po vytvoření příslušných pravidel.* Teroristická organizace zakázaná v RF

pokemonjp Spíš ti bude tím že kam noha amerického vojáka šlápne tam tráva neroste 1

Karel Adam Korupce afghanské vlády byla, prezident Ghaní byl "americký kůn", který se zbavil amerického pasu aby mohl kandidovat, vláda jen stádo které podporovaly USA a spojenci. Taliban když přišel k moci zlikvidoval pěstování opia, korupci ve státní správě, povolil podnikání a nastolil mír. Nic z toho se vládě podporované USA nepodařilo, vše bylo zničeno. Americká loutka prezident Karzaií byl jen počátkem krachu. Potom se divíte že prostý lid jen čekal až to padne, tedy kromě "tlumočníků" . 0

usa

afghánistán

2021

Zprávy

usa, afghánistán, tálibán, generál