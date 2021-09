https://cz.sputniknews.com/20210905/basta-obnoveni-hedvabne-stezky-mezi-cinou-a-talibanem-nam-definitivne-zlomi-vaz-15727959.html

Bašta: Obnovení Hedvábné stezky mezi Čínou a Tálibánem nám definitivně zlomí vaz

Bašta: Obnovení Hedvábné stezky mezi Čínou a Tálibánem nám definitivně zlomí vaz

Mluvčí tálibů Zabíhulláh Mudžáhid tento týden oznámil, že Čína je jediným státem, který chce investovat do Afghánistánu, a proto hnutí Tálibán* začíná s ním... 05.09.2021, Sputnik Česká republika

Bašta podotýká, že konkrétnímcílem masivních čínských investic bude otevření Kábulu cesty na trhy celého světa. ČLR tak bude usilovat o budoucí stabilitu země a podíletse na obnově afghánského průmyslu i těžby mědi a také na vybudování nezbytné dopravní infrastruktury. To všechno by však nebylo podle Bašty možné bez promyšlených diplomatických kroků Tálibánu.Program tálibů tak kromě jiného zahrnuje dva klíčové body, které v plně míře odpovídají čínským bezpečnostním zájmům.„První se týká činnosti radikálních islamistických organizací al-Kajdy a Islámského státu. Nadále mají být zakázané, stejně jako činnost uskupení Ujgurů z čínského Sin-ťiangu. Druhá se týká produkce narkotik, zejména heroinu. Tálibán ústy svého tiskového mluvčího slíbil, že proti drogám bude tvrdě bojovat a jeho cílem je nový Afghánistán jako země bez narkotik. Tato otázka je pro Čínu kvůli opiovým válkám v 19. století mimořádně citlivá,“ konstatoval Bašta.Dnes se mu zdá jasné, že „ostudná vojenská porážka“ Spojených států a jejich spojenců z NATO nebude mít tak velký dopad na budoucnost Západu jako to, co Bašta nazývá Sametovou revolucí Tálibánu v čínské režii.*teroristická organizace zakázaná v Rusku

Červenáček Jako na smrt Bašta zapomněl, že USA, tím i Německo a EU podlomí nutnost platit RF za uhlovodíky zlatým rublem. V USA se zdraží půjčky, výdaje na obsluhu astronomického státního dluhu, dovozy - ty i v ČR. U nás neosvícené Babišátko samozřejně na toto nepřipravuje reakci, takže to bude krutá darda. U nás se bude jen nadávat Rusům. 🐸🐸🐸🐸 2

Genadij . Vivat Svobodný Afgánistán. Hlavně žádná lidská práva, feminismus a ekoklima ideologie. 1

