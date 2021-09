https://cz.sputniknews.com/20210905/borrel-vyzval-eu-k-jednani-s-taliby-15726564.html

Borrel vyzval EU k jednání s táliby

Evropská unie musí jednat se zástupci hnutí Tálibán*. S tímto prohlášením vystoupil 4. září vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku... 05.09.2021, Sputnik Česká republika

„Tálibové jsou pro nás dnes nevyhnutelnými účastníky jednání. Musíme zajistit svou přítomnost v Kábulu a vynasnažit se vyhnout tomu, aby nás vytlačily jiné mocnosti,“ cituje Borrela francouzský list Le Journal du Dimanche.Šéf diplomacie EU dodal, že afghánské události jsou pro Afghánce tragédií a pro Západ fiaskem. Zdůraznil, že je třeba udělat všechno pro to, aby se tato situace neopakovala v jiných zemích.„Je nepřípustné prostě zavřít stránku Kábulu a říct, že se situace v této zemi nás netýká. Nejde o to, abychom uznali vládu Tálibánu* nebo souhlasili s jeho světonázorem, s jeho aktivitami, které jsou založeny na tomto světonázoru. <...> Musíme dát tálibům na srozuměnou, že není v jejich zájmu distancovat se od jiných států, zejména evropských,“ řekl Borrel.Borrel se domnívá, že v současné době je dialog s Tálibánem* zvlášť důležitý, protože zemi hrozí kvůli válce a suchu humanitární krize. EU je připravena zvýšit humanitární pomoc Afghánistánu, ale pouze v případě, že budou dodržována lidská práva, zvlášť práva žen.„Úroveň našeho dialogu bude záviset na schopnosti našich protějšků vyjít vstříc nám a našim podmínkám činnosti (v zemi),“ řekl na závěr Borrel.3. září prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve svém projevu na vzdělávacím maratonu Nové znalosti, že možnost překonání problémů v Afghánistánu mírovou cestou existuje. Rusko aktivně napomáhá tomu, aby se uskutečnil dialog mezi všemi etnickými skupinami v Afghánistánu.31. srpna učinil ministr zahraničí USA Antony Blinken prohlášení, že USA nedůvěřují hnutí Tálibán*, ale jsou připraveny pracovat s jeho zástupci, když se to týká amerických zájmů.Tentýž den vyzvali tálibové světové společenství, aby podpořilo Afghánistán v rozvoji ekonomiky, zdravotnictví a školství. Zástupce hnutí dodal, že tálibové nemají žádné problémy se žádným zástupcem afghánského lidu nebo s nějakými jinými stranami.15. srpna vstoupili bojovníci Tálibánu* do Kábulu, poté vyhlásili ukončení války. 23. srpna informovali o plánech na vytvoření rady, která bude vládnout zemi. Rovněž se uvádělo, že do ní budou zařazeni někteří členové předcházející afghánské vlády.*teroristická organizace zakázaná v RF

