„Bylo to nezapomenutelné." Eva Burešová zazářila v Karlových Varech

„Bylo to nezapomenutelné.“ Eva Burešová zazářila v Karlových Varech

Zpěvačka a herečka Eva Burešová si užívá přízně svých fanoušků. Na posledním koncertě v Karlových Varech j totiž opět překvapili a její srdce zaplesalo... 05.09.2021

Burešová zavítala do tohoto vyhlášeného lázeňského města, aby potěšila svou přítomností, ale také zpěvem, své věrné fanoušky. A povedlo se. A dobrý pocit z akce měli nejen její obdivovatelé, ale také ona sama.Pod ním jí pak fanoušci psali, že jí budou vždy oddaní a rádi si s ní zazpívají i příště. „Vždycky to tak bude, Evičko, vždycky! To se neboj! I třeba za 20 let to tak bude!!! Jen tak se nás nezbavíte, budeme vaši cestu sledovat navždy!!!“ uváděli.A rozhodně nebyl poslední: „Vždycky budeme zpívat s tebou. Není nic lepšího!“Když si Eva pročítala všechny tyto vstřícné komentáře, zřejmě ji to u srdce hřálo tak, že měla potřebu svým obdivovatelům ještě jednou za vše poděkovat.A opět se dočkala jen pozitivních ohlasů. „My milujeme tebe. Děkujeme za všechno. Bylo to nezapomenutelné,“ vzkazovali jí uživatelé.I jiní si stáli za tím, že to bylo úžasné a neuvěřitelné. Dodávali dokonce, že se již těší na další koncert.V neposlední řadě se objevilo také několik lichotek, kdy lidé Evě psali, jak je krásná a sexy.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

2021

