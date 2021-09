https://cz.sputniknews.com/20210905/caputova-oblekla-narodni-kroj-a-vyvolala-nepokoje-oblect-jste-si-mela-country-oblecek-psali-lide-15730065.html

Čaputová oblékla národní kroj a vyvolala nepokoje. Obléct jste si měla country obleček, psali lidé

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová prostřednictvím sociálních sítí podpořila lidový folkór na Slovensku, když sama oblékla národní kroj. Mnohé Slováky však...

Hlava Slovenska se opět nezavděčila svému lidu. I když se snažila poděkovat všem, kteří v její zemi stále uchovávají folklór, nesetkala se s pochopením. Pod jejím příspěvkem na sociálních sítích se tak strhla ostrá diskuze.Čaputová u fotky, na níž je v kroji, napsala, že autorkou tohoto díla je Danka Tropeková z Oravské Polhory. Dotyčná přitom sama prozradila, že „ručně ušít kroj, to jsou hodiny a hodiny práce, pěkně steh za stehem…“.Poté dodala ještě pár slov k autorce, která se dle ní k šití krojů dostala před deseti lety úplnou náhodou, díky své dceři, která se začala věnovat folklóru.V závěru svého příspěvku uvedla, že i když se s paní Dankou se při předávání kroje osobně nesetkala, chce jí poděkovat alespoň touto cestou.Reakce uživatelůPokud jde o poděkování, v komentářích se jí pak ozvala samotná autorka kroje Danka.Následně na její komentář reagovali lidé, kteří ji chválili za to, že je neskutečně šikovná a má doslova zlaté ruce.Někteří však nebyli potěšeni tím, že kroj oblékla právě Čaputová: „Ten kroj je super, všechna čest, ale dala jste ho nesprávné osobě na zneuctění.“A takových názorů se v komentářích objevilo mnohem víc: „Kroj i práce na něm si zaslouží poctu, ale měli by ho nosit lidé, kteří si váží našeho národu a našich tradic.“I když to Čaputová zřejmě myslela dobře, ne u všech lidí se setkala s pochopením. „Stala se chyba. Obléknout jste si měli country obleček,“ zaznělo dál.Přesto se však našlo pár jejich příznivců, kteří ji podpořili.A další psali: „Krásná práce. A paní prezidentce moc sluší. Děkujeme za tradice.“Jurečka: Tradice si máme nejen připomínat, ale hlavně žítK iniciativě Čaputové měl co říct také předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Ten se k tomu, že si dotyčná oblékla kroj, vyjádřil na svém Twitteru.

luboš ze slezka Před slováky si oblékla národní kroj, a jak pojede do Bruselu, tak si nasadí burku, aby zapadla do západní evropy. 9

Milan Kozik Prekrásny kroj môjho kraja no na nesprávnej osobe. 7

