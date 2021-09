https://cz.sputniknews.com/20210905/cesi-mohou-sundat-rousky-prijde-i-dalsi-rozvolneni-musi-se-naockovat-75-procent-lidi-rika-vojtech-15732895.html

Češi mohou sundat roušky, přijde i další rozvolnění. Musí se naočkovat 75 procent lidí, říká Vojtěch

05.09.2021

Rozvolnění opatření v Česku zatím není na pořadu dne, může se to ale změnit již v nejbližších měsících. Jak uvedl ministr zdravotnictví České republiky Adam Vojtěch, hlavním předpokladem pro zrušení řady klíčových opatření, jako například povinnosti nošení ochranných pomůcek, je vyšší míra proočkovanosti populace. Podle jeho slov by počet naočkovaných lidí měl činit alespoň 75 procent.Podle ministrových slov bude naočkování 75 procent populace dostatečné pro dosažení kolektivní imunity. Vojtěch nevylučuje, že této míry proočkovanosti bude možné dosáhnout již na podzim, otázka zavedení povinné vakcinace pro některé skupiny obyvatelstva není na pořadu dne, ujistil ministr zdravotnictví.Možnost aplikace vakcíny v očkovacích centrech bez registrace zůstane i v říjnu, slíbil Vojtěch. Kromě toho budou tato centra poskytovat možnost očkování třetí dávkou vakcíny. Celkem se však předpokládá, že postupem času budou zavřena velkokapacitní centra a očkování bude dostupné především v nemocnicích a u praktických lékařů.Intenzita čtvrté vlny covidu„Běžte se očkovat, než si vás covid najde,“ vyzval všechny nenaočkované lidi ve věku 60+ prezident České lékařské komory Milan Kubek v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Právě na této skupině lidí bude na podzim záviset intenzita čtvrté vlny covidu v ČR, prohlásil.Ti mají podle jeho slov potenciál na těžší průběh, mohou tak zvyšovat počty pacientů v nemocnicích a napínat jejich kapacity. Více než půl milionu lidí v seniorním věku se očkovat nenechalo, to je podle něj třeba změnit.

Karel Adam Já to vidím na předvolební sliby..... 1

bob Cesi mate volby mate moznost ich potrestat najskor volbami potom do basy za genocidu...... 1

