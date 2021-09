https://cz.sputniknews.com/20210905/cnn-rozviji-rasovou-teorii-belosstvi-expanduje-a-hnedi-americane-se-stanou-nositeli-bileho-rasismu-15733016.html

CNN rozvíjí rasovou teorii: Bělošství expanduje a hnědí Američané se stanou nositeli bílého rasismu

CNN rozvíjí rasovou teorii: Bělošství expanduje a hnědí Američané se stanou nositeli bílého rasismu

Bělošství expanduje a zahrnuje dokonce Iry, Italy a Židy, děsí se komentátor CNN. Jednoho dne ve Spojených státech zmizí rasová většina, ale nadřazenost... 05.09.2021, Sputnik Česká republika

Komentátor CNN je přesvědčen, že bílý rasismus ve Spojených státech přetrvá. Může za to ta skutečnost, že čím dále více lidí se identifikuje jako běloši. John Blake ve svém článku varuje před nebezpečným „politickým mýtem“, že s tím, jak klesá počet bělochů, skončí ve Spojených státech rasismus.V roce 2020 poprvé od roku 1790 klesl počet těch, kdo se identifikuje jako běloši. Většina Američanů ve věku pod 18 let jsou barevní a za posledních deset let o 276 % vzrostl počet těch, kdo se hlásí ke dvěma nebo více rasám. Pokud tento trend přetrvá, v roce 2045 se Spojené státy stanou „duhovým národem“, a běloši se stanou menšinou.„Nyní se bere jako fakt, že ‚hnědnutí Ameriky‘ povede k erozi bílé nadřazenosti,“ konstatuje Blake. Autor však před tímto závěrem, kterému sám kdysi věřil, varuje.Podle něj rasová diverzita může ve skutečnosti zahalovat ty nejsilnější formy bílé nadřazenosti, zatímco navenek demonstrovat rasový pokrok.Komentátor poukazuje na to, že bělošství se dokáže adaptovat a nelze ho prezentovat jako pevně danou kategorii. „Je jako karamel – expanduje, aby zahrnulo nové členy, pokud mají správný vzhled,“ tvrdí.S odkazem na odborníky autor upozorňuje, že definice bělošství expandovala natolik, že zahrnuje dokonce Iry, Italy a Židy, tedy „skupiny, které v minulosti nebyly v USA považovány za zcela bílé“.Autor se domnívá, že budoucnost bílé nadřazenosti bude záviset na Latinoameričanech. Poukazuje na to, že lidé hispánského původu začali měnit v průzkumech kolonku „další rasa“ na „bílá“ rasa.S tím, jak se počet „nebělochů“ z řad Latinoameričanů bude identifikovat jako běloši, vzroste i rasismus.Aby se situace napravila volá Blake po „radikálních změnách“.Zmiňme, že jako důkaz existence bílé nadřazenosti autor uvádí zvolení Donalda Trumpa prezidentem, nepokoje ve městě Charlottesville, konfederační vlajky v rukou demonstrantů, kteří 6. ledna vtrhli do Kapitolu.Ve Spojených státech podle oficiálního průzkumu žije 76,3 % lidí, kteří se identifikují jako běloši. Jako černoši a Afroameričané se identifikuje 13,4 % lidí. Jako Hispánci či Latinoameričané se identifikuje 18,5 % lidí. Tato skupina ale nepředstavuje rasu. Podíl bělochů bez započtení této skupiny klesá na 60,1 %. Lidí asijského původu je 5,9 % a domorodých obyvatel Ameriky je 1,3 %. Ke dvěma a více rasám se hlásí 2,8 % lidí.

Červenáček V diskusi nastane velká roztříštěnost názorů. USA po krvavých bouřích lidu, zatýkání, zaplňování koncentráků 3 kategorií (nejmírnější budou pro Američany a ty přísnější pro imigranty), po perestrojce - klesne citelně počet obyvatel, některé státy se odtrhnou a jistě dojde ke ztmavnutí populace. Sodoma Gomora je čeká z více hledisek. Třeba - poničí je i příroda hurikány, suchem, požáry. 🐸🐸🐸🐸 3

