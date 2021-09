https://cz.sputniknews.com/20210905/jsou-kureci-prsicka-porad-vysusena-vime-jakou-chybu-delate-15723967.html

Jsou kuřecí prsíčka pořád vysušená? Víme, jakou chybu děláte

Jsou kuřecí prsíčka pořád vysušená? Víme, jakou chybu děláte

Připravili jsme pro vás návod, jak připravit kuřecí prsíčka, která budou mít něžnou chuť a už nikdy nebudou jako gumová. 05.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-05T07:54+0200

2021-09-05T07:54+0200

2021-09-05T07:54+0200

zdraví

potraviny

maso

jídlo

kuřata

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/13355159_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_018b3af9687b93eb80736d8b2f65514a.jpg

Hospodyňky jsou často zmatené, proč, ačkoliv připravily kuřecí prsíčka podle receptu, jídlo bylo tak tuhé, že maso lze jen těžko oddělit vidličkou. Jakou chybu dělají?Především prsíčka pro pečení nebo smažení je lépe koupit s kůží a kostí, protože dávají více tuku.Kuřecí prsíčka by nikdy neměla být připravována bez marinády. Nejdříve je musíme dát do slaného roztoku s kořením a poté naložit.Jak to správně udělat? Prsíčka povaříme několik minut v osolené vodě. Poté umístíme ochlazené kuře na 3 hodiny do ledničky. Během této doby kuře změkne.Dále musíme udělat marinádu. Mléčná nebo kefírová marináda dodá kuřecímu masu vláčnost. Je dobré přidat vinný ocet, smetanu, zakysanou smetanu, smetanovou omáčku - podle vašeho výběru.Existuje mnoho možností přípravu marinády. Hlavní věc je správně připravit kuřecí prsíčka ke smažení nebo pečení, aby nebyla suchá.Nejčastěji je smažíme na pánvi a poradíme vám, jak je nepřesušit. Nejdůležitější je nesmažit je příliš dlouho. Kuře je třeba smažit 3–4 minuty z každé strany na vysoké teplotě a poté dalších 6–8 minut na mírném ohni.Nejen kuřecí prsíčka. Odbornice na výživu vyjmenovala 5 nejlepších potravin pro růst svalůPři nabírání svalové hmoty je důležité zařadit do jídelníčku různá jídla a neomezovat se na jedno. V rozhovoru pro agenturu Sputnik o tom promluvila endokrinoložka a odbornice na výživu Taťjana Bočarovová, která vyjmenovala 5 nejlepších potravin pro růst svalů.Hovězí masoObsahuje 22 gramů bílkovin a kreatinu. Aminokyselina dodává svalům kyslík a zlepšuje vytrvalost.Kuřecí prsíčkaS energetickou hodnotou 110 kalorií obsahuje 23 gramů bílkovin. Kuřecí maso je dobře stravitelné, bohaté na vitamíny skupiny B. Ve vařené formě je povoleno pacientům s trávicími problémy.VejceTento produkt obsahuje 13 gramů bílkovin. Vejce obsahují zinek, který pomáhá růstu svalů, a aminokyselinu leucin, která zpomaluje rychlost odbourávání bílkovin.RybyV průměru 18 gramů vysoce stravitelných bílkovin. Losos, růžový losos, makrela a krevety obsahují 19 gramů bílkovin. Ryby jsou bohaté na Omega -3 - polynenasycené mastné kyseliny, které pomáhají regeneraci svalů po námaze.TvarohKysaný mléčný výrobek obsahuje 16 gramů bílkovin, z nichž 70 % tvoří kasein. Tato látka vám pomůže zahnat pocit hladu.

https://cz.sputniknews.com/20210903/tajemstvi-babicek-aneb-proc-byste-nemeli-pridavat-zloutek-do-karbanatku-15702319.html

Kraken007 Ta o těch kuřecích vejcích byla lepší. 0

Kraken007 Tak už je po okurkové sezóně. Jsou nutné karbanátky stokrát jinak? Kuřecí vejce; dreen deal. Ono čeho je moc toho je příliš. A co je nového třeba v rusku a všude jinde? 0

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

potraviny, maso, jídlo, kuřata