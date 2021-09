https://cz.sputniknews.com/20210905/koronavirus-znovu-sili-cesko-zaznamenalo-nejvetsi-vikendovy-narust-poctu-nakazenych-od-kvetna-15727044.html

Koronavirus znovu sílí: Česko zaznamenalo největší víkendový nárůst počtu nakažených od května

Koronavirus znovu sílí: Česko zaznamenalo největší víkendový nárůst počtu nakažených od května

Během sobotního testování bylo potvrzeno 205 nových případů onemocnění covidem-19, což je největší počet nově nakažených za víkend od letošního května. Ještě... 05.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-05T12:23+0200

2021-09-05T12:23+0200

2021-09-05T12:23+0200

česko

nárůst

nákaza

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1217/39/12173972_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d148e2cc4c37978484075daa2a9c90b9.jpg

Tato sobota se stala nejhorším víkendovým dnem v České republice od května, co se týká zvýšení počtu lidí infikovaných koronavirem. Bylo totiž zaznamenáno 205 případů nákazy, celkem bylo provedeno 15 276 PCR testů a 27 156 antigenních testů. Počet hospitalizovaných nyní činí 63, což je o 11 pacientů více než před týdnem. Reprodukční číslo již 11. den po sobě zůstává nad hodnotou jedna, v současné době je tento ukazatel na úrovni 1,26.Podle oficiálních údajů je na tom nejhůře Karlovarský kraj, kde na 100 tisíc obyvatel připadá 32,4 případů nákazy za poslední týden. Na druhém místě je hlavní město Praha, kde je evidováno 26,8 případů na 100 tisíc obyvatel. Naopak nejpříznivější situace je například v Královéhradeckém kraji, kde na 100 tisíc obyvatel připadá 6 infikovaných, a v Plzeňském kraji, kde toto číslo dosahuje hodnoty 10,3.Následky koronaviruU pacientů, kteří prodělali koronavirus, mohou vzniknout problémy s ledvinami, které budou přetrvávat celý život. Již dříve o tom informoval deník The New York Times s odvoláním na výzkum amerických vědců ze St. Louis.Jak se uvádí, vědeckého výzkumu se zúčastnilo 89,2 tisíce lidí, u nichž byla zjištěna koronavirová infekce v době od 1. března 2020 až do 15. března 2021. Kromě toho byly prozkoumány údaje 1,6 milionu lidí, kteří nebyli infikováni covidem-19.U 4,7 tisíce účastníků průzkumu, kteří prodělali koronavirus, se snížila funkce ledvin o 30 % v průběhu jednoho roku, což odpovídá přibližně třicetiletému stárnutí tohoto orgánu, upozornil docent lékařství v Yale Perry Wilson.Lékařka a nefroložka Anna Korobkinová již dříve promluvila o tom, jak je možné se vyhnout podobným komplikacím po covidu-19. Podle jejích slov virus útočí na všechny vnitřní orgány, kde je ferment ACE2, jehož virus užívá k proniknutí do buňky. Podobné receptory jsou v močovém měchýři, jícnu, ve střevech a v srdci. Ledviny jsou však v tomto ohledu nejvíce zranitelným orgánem.Podle odbornice by se měli pacienti s koronavirem co nejdříve nechat otestovat, aby zjistili eventuální poruchy funkce ledvin. Jde o vyšetření krve na bílkoviny a biochemické vyšetření krve na hladinu kreatininu. Pak je třeba sledovat parametry srážení krve a provádět profylaxi trombóz, protože ty často vznikají v cévách ledvin.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nárůst, nákaza, koronavirus