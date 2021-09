https://cz.sputniknews.com/20210905/kubek-prozradil-kdo-na-podzim-bude-umirat-na-covid-a-ktera-vekova-skupina-urci-intenzitu-epidemie-15731087.html

Kubek prozradil, kdo na podzim bude umírat na covid a která věková skupina určí intenzitu epidemie

Kubek prozradil, kdo na podzim bude umírat na covid a která věková skupina určí intenzitu epidemie

„Běžte se očkovat, než si vás covid najde," vyzval všechny nenaočkované lidi ve věku 60+ prezident České lékařské komory Milan Kubek v pořadu Otázky Václava... 05.09.2021

2021-09-05T16:39+0200

2021-09-05T16:39+0200

2021-09-05T16:39+0200

„Stále máme minimálně dva miliony lidí, kteří nebyli očkovaní a covid neprodělali,“ uvedl prezident České lékařské komory Milan Kubek.Ti mají dle jeho slov potenciál na těžší průběh, mohou tak zvyšovat počty pacientů v nemocnicích a napínat jejich kapacity. Více než půl milionu lidí v seniorním věku se očkovat nenechalo, to je podle něj třeba změnit.„Co je strašně důležité, a co rozhodne, je to, že ve věku 60+ nebylo 530 tisíc lidí očkováno. To je kritická skupina, která rozhodne o tom, jak se budou naplňovat počty hospitalizovaných a počty vážných případů,“ řekl Kubek.Dále připustil, že ani očkování nechrání stoprocentně, vážné důsledky však podle něj eliminuje.Dále v diskusi apeloval na větší využívání mobilních očkovacích týmů, které by nabízely možnost očkování i v nejmenších obcích a lidem, kteří mají omezenou možnost dopravit se do města k lékaři.Protiepidemická opatření se podle Vojtěcha budou rozvolňovat, až když se 75 procent dospělé populace nechá očkovat a dosáhne se kolektivní imunity. Tento cíl je podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka pro letošek nerealistický. Dotyčný se obává, že není šance dosáhnout ve zmíněném termínu kolektivní imunity. Navíc hranici pětasedmdesáti procent nepovažuje za dostatečnou.Připomeňme, že testy v sobotu potvrdily 205 nových případů onemocnění covid-19 v zemi, což je nejvyšší denní nárůst za víkendový den od konce května. Reprodukční číslo se jedenáctý den v řadě drží nad hodnotou jedna, což znamená, že epidemie zrychluje. Podle sobotních údajů na webu ministerstva zdravotnictví bylo celkem za dobu očkování podáno 11,54 milionu dávek.Dokončené očkování mělo k pátku 5,76 milionu lidí, tedy 53,8 procenta z 10,7 milionu obyvatel. Alespoň první dávku vakcíny obdrželo 5,962 milionu lidí, tedy 55,7 procenta celkové populace. Z dospělé populace nad 18 let je to 66 procent, v ČR se očkuje od 12 let věku.

