Lékař upozornil na jeden z raných symptomů Alzheimerovy choroby

Lékař upozornil na jeden z raných symptomů Alzheimerovy choroby

Nevysvětlitelný neklid u lidí ve věku nad 60 let může svědčit o raném stadiu Alzheimerovy choroby, vysvětlil lékař Emer McSweeney. 05.09.2021, Sputnik Česká republika

„Je třeba věnovat pozornost neklidu bez viditelné příčiny společně s ranými symptomy ztráty krátkodobé paměti, protožetyto symptomy svědčí o raném stadiu demence,“ cituje odborníka britský list The Daily Express.Lékař se domnívá, že neklid způsobenýnemocí se nepodobá „přirozenému neklidu“.Může se navíc projevit dlouho před prvními zjevnými symptomy.„Lidé s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou se často přiznávali, že cítili nevysvětlitelný neklid a měli první případy ztráty krátkodobé paměti 18 měsíců nebo dokonce dva roky před zjevnými problémy,“ zdůraznil McSweeney.V článku se připomíná, že Alzheimerova choroba působí především na krátkodobou paměť a že se problémy s dlouhodobou pamětí rozvíjejí úměrně se zhoršenímchoroby.Autor článku poukazuje i na to, že tatochoroba je nevyléčitelná a nejsou léky, které by dokázaly zastavit její vývoj, ale včasnádiagnostika může zmírnit průběh nemoci.Nečekaný symptom demenceV časopise Brain byl předtím uveřejněn příspěvek s odkazem na australské vědce ze Sydneyské univerzity, v němž se uvádělo, že symptomem vzniku demence může být také ztráta pocitu radosti ze života. Průzkumu se zúčastnilo 172 lidí, z toho 87 s frontotemporální demencí a 34 s Alzheimerovou chorobou. Ukázalo se, že ztráta schopnosti prožívat potěšení je způsobena atrofií mozkových nervových buněk souvisejících s činností systému odměny.Autoři práce označili svůj výzkum za první, během něhož byla u lidí s frontotemporální demencí potvrzena anhedonie - absence požitku. Tento symptom je také příznačný pro pacienty s depresemi, bipolárními a obsesivně kompulzivními poruchami. Kvůli tomu je rané stádium demence často považováno za depresi.U lidí s frontotemporálmí demencí se anhedonie projevila mnohem častěji než u ostatních skupin pacientů, včetně těch s Alzheimerovou chorobou. Přitom změny související se ztrátou požitku se při demenci lišily od těch, které byly zjištěny při depresi a apatii. Autoři výzkumu doufají, že nové výsledky pomohou lékařům stanovit přesnější diagnózu a včas bojovat proti demenci.

