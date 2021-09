https://cz.sputniknews.com/20210905/lekarka-vysvetlila-jak-vylecit-depresi-chuzi-15721596.html

Lékařka vysvětlila, jak vyléčit depresi chůzí

Lékařka vysvětlila, jak vyléčit depresi chůzí

Sedavý způsob života přispívá k rozvoji srdečních chorob, cukrovky a duševních poruch. 4. září lékařka a kardioložka Lidija Ionovová promluvila o užitečnosti... 05.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-05T00:34+0200

2021-09-05T00:34+0200

2021-09-05T00:34+0200

zdraví

zdraví

lékař

sport

deprese

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/05/12474763_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4b01b23de191828b9a39d25359b0f52a.jpg

Uvedla, že když ujdete 10 tisíc kroků denně, riziko vzniku těchto chorob se snižuje.„Pokud člověk udělá více než 10 tisíc kroků denně, pak riziko nejen fyzických, ale i duševních chorob klesá a snižuje se i riziko deprese. Aktivace centrálního nervového systému, zejména mozečku, vede během pohybu k tomu, že se aktivuje náš systém, který odpovídá za zlepšení nálady, zvýšení pocitu radosti a zmírnění bolesti. To snižuje riziko deprese a je jedním z prostředků její léčby,“ řekla lékařka v pořadu rádia Govorit Moskva.Vysvětlila, že není třeba počítat kroky každý den, ale můžeme provést celkový součet za týden, protože existují dny s různými aktivitami.„Celkový počet 70 tisíc kroků za týden bude optimální. Fyzická aktivita snižuje riziko kardiovaskulárních chorob, cukrovky a prodlužuje délku života. Pokud budeme sedět na místě a nebudeme se hýbat, pak uděláme 2–3 tisíce kroků týdně, a to je příliš málo,“ dodala kardioložka.Ionovová také dodala, že sedavý způsob života může zhoršit zdravotní stav a zvýšit rizika těch chorob, k nimž existuje dědičná predispozice, například srdečních chorob, hypertenze, cukrovky a rakoviny.Ještě předtím, 28. srpna, chirurg-onkolog Ivan Karasev upozornil, že asymetrie, která vzniká na obličeji, může naznačovat blížící se mrtvici. Podle jeho slov každá nemoc zanechá na tváři člověka charakteristickou stopu. Například suchá a popraskaná kůže je známkou dehydratace. To svědčí o problémech v práci potních žláz.Objevení se velkého množství chloupků u žen v oblasti čelistí, brady a horního rtu svědčí o syndromu polycystických vaječníků. Pokud se v očních sklérách objeví červené žilky, může to být způsobeno nervovým vyčerpáním a chronickou únavou, dodal lékař.

https://cz.sputniknews.com/20210903/ukrajinska-odbornice-vysvetlila-jak-spravne-jist-sadlo-15707083.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, lékař, sport, deprese