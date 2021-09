https://cz.sputniknews.com/20210905/majerova-zahradnikova-ultralevicovi-aktiviste-nesmi-ideologicky-prznit-duse-nasim-skolakum-15726724.html

Majerová Zahradníková: Ultralevicoví aktivisté nesmí ideologicky prznit duše našim školákům

U příležitosti zahájení nového školního roku bývalá učitelka a v současnosti předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová Zahradníková napsala komentář na téma... 05.09.2021, Sputnik Česká republika

Majerová Zahradníková podotýká, že nejaktuálnějším problémem pro české školství je tzv. covidová diktatura, která se uplatňuje na bezbranné děti v době, kdy podle oficiálních kritérií už prý není žádná epidemie.To její největší pohoršení pochází ale z toho, že za všemi těmito zjevně spornými opatřeními stojí jen zištné záměry.„Ve skutečnosti to tyhle politiky i jejich poradenské slouhy degraduje do rolí lobbistů za ekonomické zájmy nejen nadnárodních farmaceutických gigantů, ale také nejrůznějších podnikavců, kteří své sklady naplnili zdravotnickým materiálem, rouškami, testy a respirátory a nyní potřebují sklady vyprázdnit a nakoupené zboží zpeněžit,“ vysvětlila Majerová Zahradníková.Distanční výuka nikdy podlení nemůže nahradit normální vyučování a přinese tak řadu nenávratných výchovných, vzdělávacích a socializačních škod.Plošná inkluzeDalší černou můrou českého školství je podle ní plošná inkluze.„Problémem není začleňování tělesně postižených dětí, to tu ostatně bylo i dříve, problém jsou děti s mentálními handicapy. Jim začlenění do normálních tříd nepomáhá a všechny ostatní děti naopak i se všemi svými rychlokvašenými asistenty ruší a brzdí,“ tvrdí Majerová Zahradníková.„Touhle tupou implementací inkluze jsme si navíc zničili náš unikátní systém speciálního školství. Inkluzi v téhle podobě je potřeba bez náhrady zrušit a navrátit se k našemu osvědčenému systému speciálních škol,“ dodává.NeziskovkyDalším palčivým problémem českého školství je podle Majerové Zahradníkové vliv neziskovek, které ve skutečnosti dělají politiku.Školy mají podle ní v rámci vzdělávacího procesu poskytnut mladému člověku takové vědomosti, které budou dostatečné k tomu, aby se sám rozhodl, čemu bude věřit a jakou cestou se vydá. Všechno ostatní musí pryč, podotýká Majerová Zahradníková.„Školy tu nesmějí být od toho, aby v nich podnikavci doháněli své kšefty, ani od toho, aby v nich šílení pedagogičtí teoretici realizovali své škodlivé nápady, a už vůbec ne od toho, aby v nich ultralevicoví aktivisté ideologicky indoktrinovali naše děti,“ shrnula.

Martin 1 Liberáli sú rozmaznané, priteplené detská zbohatlíkov a nikdy nič s lavicou a hodnotami lavice nemali. Už keď sa povie rovnosť tak títo liberáli začínajú kvičať 0

1

