Mandlové, ovesné, sójové. S jakým mlékem je káva nejlepší?

Věčným tématem sporu všech milovníků kávy je, s jakým mlékem je ji třeba pít. Někdo dává přednost výhradně kravskému a označuje všechny alternativy za módu... 05.09.2021

Magazín Vogue zjistil s pomocí kávových expertů a baristů, která varianta je nejlepší konkrétně pro vás.Kravské mléko„Umění baristy se zakládá na práci se třemi věcmi - kávou, vodou a mlékem,“ řekl novináři Vogue expert a barista kavárny ABC Coffee Roasters. „Hlavními složkami mléka jsou: voda, tuky, protein, cukr (sacharidy), vitamíny, minerály a soli. V kontextu vaření kávy je důležité pochopit, jak tyto komponenty navzájem spolupracují.“ Abyste vybrali nejlepší mléko pro váš nápoj, musíte si především přečíst složení. Například, čím více proteinu obsahuje mléko, tím stabilnější bude struktura pěny při šlehání. Není třeba používat tučné mléko kvůli jeho schopnosti maskovat chuť, protože tukové kuličky jsou velké samy o sobě, jakoby obalují váš jazyk, vytvářejí obal, který brání cítění jiných chutí. Teplé mléko je sladší než studené, bezlaktózové mléko je sladší než mléko obsahující laktózu.„Káva je nápoj z pražených zrníček kávy a vody. Tečka,“ řekl vedoucí barista biobistra Cynici. „Latte, cappuccino, flat white, to jsou nápoje z espressa a mléka, dovolím si je nazvat kávové mléčné koktejly. Pouze na vašem gustu a přání závisí, co uděláte s espressem, jakým množstvím vody nebo mléka ho naředíte. Všechny tyto názvy jsou do jisté míry zjednodušené, abyste mohli rychle říct, co si přejete. Když tedy objednávám latte, znamená to, že chci hodně mléka a málo kávy.“„Tajemství ideálního cappuccina nebo latte spočívá v rovnováze dvou hlavních složek, mléka a kávy,“ vysvětluje ambasador a barista značky Nespresso. „Pro smetanovou texturu a jemnou sladkost použijte kravské mléko určité tučnosti a obsahem bílkovin, což pomůže zachovat mléčnou pěnu nadýchanou a zdůraznit profil kávy. Osobně dávám přednost velmi pasterizovanému mléku o tučnosti 3,5 % a obsahem 3 gramy na 100 gramů potraviny.“Alternativní variantyNázor, že dobré cappuccino nebo flat white může být pouze s kravským mlékem, je poněkud zastaralý, což potvrzují odborníci. „Kávová kultura je příliš mladá, aby měla nějaké meze, pojmy a zvyky. Je to prostě shoda okolností, stalo se jednou, že kávu smíchali s kravským mlékem, protože ho měli dost. Lidé neměli po ruce mandlové, ovesné, nebo rýžové, jako je tomu dnes,“ míní experti Cyniků.„Když mluvíme o rostlinném mléku, existují dnes výborné varianty, které umožní dosáhnout vynikajících výsledků při vaření kávy,“ uvádí tým ABC Coffee Roasters. „Ale bez rozboru složení se neobejdeme. Když vidíte na etiketě slova voda, mouka, zahušťovadlo, hned to dejte zpátky na regál. Není to žádné mléko. Ve volbě rostlinné alternativy nesmíme zapomínat na její prospěch pro organismus, priorita patří potravinám s přírodním složením. Nejlépe se společně s kávou projevuje ovesné nebo sójové mléko.“ Mimochodem, musíte určitě zatřepat balením před použitím, abyste se vyhnuli nestejnorodosti nápoje.Vedoucí barista Cyniků Alexandr dodal, že jedním z jeho favoritů je také Borges Natura. „Vůbec nechápu, kde se v této otázce bere snobismus. Rostlinné mléko, to je normální, prostě výborné, když vám to chutná. Zamyslete se nad tím, jakou paletu chutí nám poskytuje móda rostlinného mléko. Podle mne není rostlinné mléko do kávy trend, ale rozvoj nápoje.“Jaký závěr se dá udělat? Při volbě mléka dávejte přednost vlastní chuti, poslouchejte svůj organismus, pozorně prostudujte složení.

