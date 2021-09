https://cz.sputniknews.com/20210905/mluvci-putina-prohlasil-ze-rusko-chce-normalizovat-vztahy-s-ukrajinou--15732678.html

Mluvčí Putina prohlásil, že Rusko chce normalizovat vztahy s Ukrajinou

Rusko zastoupené prezidentem Vladimirem Putinem znovu potvrzuje touhu přistoupit k normalizaci vztahů s Ukrajinou. Práci prezidentů obou zemí by měl hodnotit... 05.09.2021, Sputnik Česká republika

„Prezident řekl, že Ukrajinci se musí vypořádat se svými prezidenty sami, musí posoudit výsledky své práce a musí volit kohokoli, koho chtějí vidět (jako hlavu) svého státu. Nechme to tedy i nadále výsadou Ukrajinců, a my můžeme jen konstatovat, že Ruská federace, zastoupená prezidentem Putinem, znovu potvrzuje svou touhu normalizovat vztahy s Ukrajinou,“ řekl Peskov v rozhovoru během pořadu „Moskva. Kreml. Putin“ na televizní stanice Rossija 1.Mluvčí Kremlu souhlasil s tezí, že výsledky setkání prezidentů Ukrajiny a USA Volodymyra Zelenského a Joea Bidena lze nazvat pokračováním projektu „proměny Ukrajiny v Anti-Rusko“.„Je zřejmé, že ano... Pokud vycházíme z okamžiků, které se Moskvě nelíbí,“ řekl v rozhovoru s Pavlem Zarubinym.Peskov také poznamenal, že možný vstup Ukrajiny do NATO je pro Rusko hrozbou kvůli přístupu vojenské infrastruktury aliance k hranicím Ruské federace.Na schůzce prezidentů Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského nelze diskutovat o otázce vlastnictví Krymu, řekl Dmitrij Peskov. Poznamenal, že takové téma v Kremlu neexistuje.Připomněl, že toto území je součástí Ruska, takže Kreml nebude tuto otázku vznášet při jednáních se zahraničním vůdcem a Kyjev a Moskva „se v tomto ohledu zatím ještě nedokázaly nikam posunout“.Podle něj v Kyjevě dominuje rusofobní přístup, příznivci dialogu s Ruskem jsou v domácím vězení.„To je to, co vidíme, takže zatím dominuje takový rusofobní přístup ve všem,“ doplnil.Přátelství mezi USA a UkrajinouV Kremlu si všimli, že ruská tématika negativního rázu zaujala velké místo na jednáních mezi USA a Ukrajinou a mají za to, že jde o přátelství proti Rusku, což vzbuzuje politování, prohlásil mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov v rámci Východního ekonomického fóra.„Vcelku se dá říct, že jsme si samozřejmě všimli toho, že ruská tématika obsadila velké místo na americko-ukrajinských jednáních. Bohužel hlavně negativní povahy,“ řekl novinářům.Východní ekonomické fórum se koná 2. až 4. září v kampusu Dálněvýchodní federální univerzity ve Vladivostoku.

Karel Adam Jak řekl Vláďa Putinů už v minulosti : "Budeme jednat s Ukrajinou až bude o čem". A u toho asi zůstane. 1

Simo Häyhä Pokud rusové nevrátí Ukrajině Krym tak na nějaké zlepšení vztahů můžou zapomenout 0

ukrajina

rusko

krym

