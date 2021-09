https://cz.sputniknews.com/20210905/mne-pada-celist-pagacova-sokovala-fanousky-sexy-postavou-a-hlubokym-vystrihem-15728371.html

„Mně padá čelist!“ Pagáčová šokovala fanoušky sexy postavou a hlubokým výstřihem

Včera večer se na televizních obrazovkách objevila již sedmá řada pěvecké soutěže Česko Slovenská SuperStar, v jejíž porotě opět usedla oblíbená herečka a... 05.09.2021, Sputnik Česká republika

Pagáčová na nově zveřejněných snímcích totiž předvedla luxusní postavu po porodu a fanoušci jen zírali.Novými fotografiemi, a zejména svým outfitem, však Patricie vyvolala bouřlivé ohlasy v řadách svých fanoušků. Lidé jen žasli nad tím, jak může mít tak luxusní postavu po porodu.A další měly podobný názor: „Tady vám to neskutečně sluší! Ty šaty vám sedí dokonale. A ta rtěnka je krásná!“Pány navíc zaujal napěchovaný dekolt této krásky. „Ten výstřih je dokonalý,“ zaznělo.Patricie tak všem vyrazila dech. Příznivci ji obdivovali za to, jaká je sexy kočka a vzkazovali jí, ževypadá neskutečně.Podle mnohých tato sympatická blondýnka dokonce zastínila svou kolegyni, Moniku Bagárovou, a to je prý co říct.Mimo jiné se objevilo i jedno zajímavé srovnání: „Jako Reese Witherspoon ve filmu Pravá blondýna. Moc ti to sluší.“Pár uživatelů si ale přeci jenom nějakou tu výtku našlo. „Všichni takový plážový a vás oblékli jak na ples,“ podivovali se.Některým se dokonce nelíbil look, který porota pěvecké soutěže zvolila. „To je jak fotka fashion 90´… Ty hadry, to je úlet… Čím dál větší s každou řadou… Vracíme se do retra.“Patricie PagáčováPatricie Pagáčová, rozená Solaříková, je česká herečka a příležitostná moderátorka. Jako malá se proslavila rolí Aničky Studničkové v seriálu Ranč U Zelené sedmy. Velkou slávu jí však přinesl i seriál Ulice, v němž hrála Terezu Jordánovou, a to již od roku 2005. Zahrála si také v divadle (Dokonalá svatba, Doktor v nesnázích, Fantastická žena) či ve videoklipu Naše cesty od Marka Ztraceného. Kromě toho moderovala pořad Jak to vidí MasterChef 2019. Letos také usedla v porotě oblíbené pěvecké show SuperStar a nově se začala objevovat i v seriálu Modrý kód.Pokud jde o její osobní život, v roce 2018 začala chodit s Tiborem Pagáčem, s nímž se v lednu 2019 zasnoubila. Téhož roku v červnu se vzali. V únoru 2021 pár oznámil, že čeká svého prvního potomka. V květnu 2021 se jim narodila dcera Bibiana.

