https://cz.sputniknews.com/20210905/nato-ma-strach-z-vytvoreni-armady-eu-15725670.html

NATO má strach z vytvoření armády EU

NATO má strach z vytvoření armády EU

Vytvoření armády Evropské unie by mohlo oslabit transatlantickou alianci a rozdělit Evropu, řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. 05.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-05T10:33+0200

2021-09-05T10:33+0200

2021-09-05T10:33+0200

svět

nato

armáda

eu

josep borrell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/14779970_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_2ab236430ad6dd17066113b72f7478d4.jpg

„Vítám větší příspěvek ve sféře obrany ze strany Evropy, ale neměl by nahradit NATO. Je nutné zachovat spojení mezi Severní Amerikou a Evropou,“ řekl v rozhovoru pro deník The Telegraph.Podle Stoltenberga nemá Západ dostatek zdrojů, je tedy nutné zabránit duplicitě funkcionality, kterou má NATO.Vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell a předseda Vojenského výboru EU Claudio Graziano již dříve vyzvali k vytvoření sil rychlé reakce v rámci organizace v počtu minimálně 5 000 vojáků.Borrell zdůraznil, že události v Afghánistánu ukázaly, že Evropa musí usilovat o větší strategickou autonomii a zvýšit svou vojenskou sílu, aby byla nezávislejší na Spojených státech.„Načasování a povaha stažení (z Afghánistánu) byly stanoveny ve Washingtonu. My Evropané jsme se ocitli v závislosti na rozhodnutích USA, a to nejen v otázce evakuace z Kábulu, ale i v širším slova smyslu,“ napsal Borrell v článku uveřejněném v New York Times.Podle jeho názoru musí Evropa více investovat do svých možností v oblasti bezpečnosti a myslet a jednat strategicky.Dodal, že evropské země jednají mimo jiné o vytvoření sil rychlé reakce v EU o síle pěti tisíc vojáků. EU se rovněž chystá v příštích šesti letech investovat osm miliard eur do financování vývoje, který by měl posílit obranné schopnosti unie.„Strategicky samostatnější a vojensky schopnější Evropská unie bude schopna lépe reagovat na výzvy v sousedních a dalších regionech,“ domnívá se Borrell. Podle jeho názoru by takové posílení EU bylo přínosem i pro USA a v zájmu NATO.

https://cz.sputniknews.com/20210904/filip-neslo-o-opusteni-afghanistanu-ale-o-uprk-byli-jsme-tam-jako-okupanti-15722913.html

vladimir007 No, tak aspoň něco pozitivního od NATO - mají strach - a to je pozitivní. 1

Tomáš Zavadil to že se NATO rozpadá je jen dobře ale armádu EU to fakt ne to by za nás rozhodovali hlavně Němci a Francouzi tohle fakt nechci ale bohužel fakta jsou taková že s EU se má stát Evropská federace do roku 2025 s Evropskou armádou jak prohlasil před 6 lety i z Německé SPD Martin Schultz a proto je ted nejduležitějši volit strany nejvice kritické k EU a samozřejmě i k Covidizmu což je nejvíce SPD a Trikolora 1

5

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, armáda, eu, josep borrell