Bývalý prezident Donald Trump dává přednost jednání s autoritářskými vůdci před těmi, kteří „si přejí věnovat se diplomacii“. V rozhovoru pro The Business Insider to uvedla jeho neteř Mary Trumpová.Podle Mary Trumpové „neučinil Emmanuel Macron velký dojem“ na jejího strýce, stejně jako německá kancléřka Angela Merkelová, přikládal větší význam mínění ruského prezidenta a vůdce KLDR Kim Čong-una.Samotný Trump označoval své vztahy s Putinem a Kim Čong-unem za plus. „Mít dobré vztahy s cizími státy není špatné. Snažíme se naučit tomu média a hlupáky, kteří tak dlouho řídili naši vládu. ,Má dobré vztahy s Putinem, to je hrůza!’ Ne, to je dobře, snažil jsem se je přesvědčit. Je to normální, nerozpoutávat válku,“ říkal v září 2020 jako prezident USA.Trump rovněž nazýval Putina „šachista světové třídy“. Podle jeho názoru patří do této kategorie také turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a předseda ČLR Si Ťin-pching.Ruský prezident po první schůzce s Trumpem řekl, že se jeho „televizní“ kolega velmi liší od reálného. „Dost rychle analyzuje, rychle odpovídá na otázky,“ řekl Putin. Také říkal, že Trump má vlastnost důležitou pro člověka, který se věnuje veřejné činnosti a politice, dovede totiž naslouchat.

lípa Takový postoj k Rusku ovšem US DeepSte neodpouští! A to dokonce ani vlastnímu prezidentovi. I proto musel být v tamním divadle na téma "svobodné volby" podvodně poražen. Mohl být nakonec rád ten Trump, že to nestálo kůži. Jako třeba JFK, který těm temným strukturám také šlápl na kuří oko ... 1

Jus Moldak Kde není syn schizofrenik, tak se použije neteř. 1

