NI napsal o tom, co překvapilo Ukrajince v počínání Zelenského v USA

NI napsal o tom, co překvapilo Ukrajince v počínání Zelenského v USA

Ukrajince překvapila prezentace plánu transformace země prezidentem Volodymyrem Zelenským během jeho návštěvy USA, napsala publicistka listu The National... 05.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle autorky článku je zvláštní to, že se ukrajinský prezident rozhodl prezentovat perspektivy zvýšení energetické bezpečnosti a ekonomického růstu Ukrajiny nejdříve americkým expertům, a ne vlastním občanům.Haringová také označila za nemístné výzvy Zelenského ohledně investic do Ukrajiny, protože se obracel na posluchače, kteří nemohli ovlivnit tuto otázku.„Prezident komik byl smrtelně vážný, když společně se svým týmem opakovaně zdůrazňoval nutnost investic do Ukrajiny, byla to zbytečná prosba vzhledem k tomu, že jeho posluchačstvo tvořili chudí experti analytických ústavů a stejně chudí státní úředníci,“ konstatovala autorka NI v článku ze 3. září.Poslanec Nejvyšší rady za stranu Opoziční platforma-Za život Jurij Bojko prohlásil 4. září, že ukrajinské úřady špatně připravily Zelenského návštěvu ve Washingtonu. Podle jeho názoru ukrajinský prezident opomenul řadu závažných otázek. Sám Zelenskyj se přiznal, že zapomněl projednat s americkým prezidentem Joem Bidenem odvetnou návštěvu v Kyjevě.Ukrajinský prezident vykonal návštěvu v USA ve dnech 31. srpna - 2. září. 1. září měl jednání s Bidenem, Schůzka trvala přes dvě hodiny a skončila bez závěrečné společné tiskové konference.Následující den se Zelenskyj vydal do Kalifornie na schůzku s americkými podnikateli. Hovořil především s Timem Cookem, generálním ředitelem společnosti Apple.

