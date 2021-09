https://cz.sputniknews.com/20210905/polsky-premier-oznacil-kroky-cr-ohledne-dolu-turow-za-neprimerene-po-rijnovych-volbach-ceka-zmenu-15736511.html

Polský premiér označil kroky ČR ohledně dolu Turów za nepřiměřené. Po říjnových volbách čeká změnu

Spor mezi Českem a Polskem kvůli rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów za hranicemi Libereckého kraje je podle polského premiéra Mateusze Morawieckého... 05.09.2021, Sputnik Česká republika

„Jedná se o těžký, lokální spor, který se odehrává ve stínu voleb v České republice,“ řekl Morawiecki.Polský premiér také poznamenal, že pro Polsko je tento spor sice nepříjemný, ale takových problémů má jeho země prý desítky.Zástupci české a polské strany jednají o mezivládní dohodě ohledně sporného dolu. Portál gazeta.pl píše, že příští týden budou pokračovat rozhovory na expertní úrovni, pak na politické.Případ dolu TurówPřipomeňme, že české úřady podaly v únoru letošního roku žalobu k soudu proti rozšiřování dolu. V květnu evropský soud Polsku nařídil, aby okamžitě přerušilo veškeré důlní práce u českých hranic. Polský premiér Mateusz Morawiecki však odmítl toto nařízení respektovat, a to z toho důvodu, že by to mělo pro jeho zemi velmi negativní následky.Česká republika proto požádala Soudní dvůr EU, aby Polsku udělil pokutu pět milionů eur (přibližně 127,3 milionů korun) za každý den, během něhož bude pokračovat těžba. Hovoří se také o kompenzacích, kdy chce Česko po Polsku 40 až 50 milionů eur (1,02 miliardy korun až 1,27 miliardy korun), a to na vybudování náhradních zdrojů pitné vody v dotčených oblastech. Polsko dostalo lhůtu do 22. června, aby se k návrhu pokuty vyjádřilo.14. června Česká republika zaslala Polsku návrh mezivládní dohody, o níž měly jednat expertní skupiny obou zemí. Dohoda by měla kromě jiného obsahovat povinnost uhrazení výdajů na vybudování nových a posílení stávajících zdrojů pitné vody v oblastech Frýdlantska a Hrádecka.Český ministr životního prostředí Richard Brabec upozornil na to, že smlouva neobsahuje pouze finanční kompenzace. Kromě konkrétní částky jde také o zajištění funkčnosti stěny, která by měla zabránit dalšímu odtoku vody z českého území, a také o stavbu zemního valu, který by měl minimalizovat zvyšování prašnosti a hluku.Důl Turów je hnědouhelný lom, který se nachází v jihozápadním cípu Polska), v těsném sousedství německého města Žitava a cca 15 km od Liberce. Má rozlohu 28 čtverečních kilometrů a hloubku 225 metrů. Celková délka pásových zařízení činí 79 km. Kromě uhlí se v dole těží i kamenivo, hlíny a jíly pro keramický a chemický průmysl.V dubnu 2021 bylo povolení na těžbu prodlouženo do konce roku 2044. Plánuje se rozšíření dolu až na 30 kilometrů čtverečních a těžba až do hloubky 330 metrů. S tímto krokem nesouhlasila řada českých obcí u hranic s Polskem, ani české ministerstvo životního prostředí.

Masunta -první asistentka druhého náměstka Masunty nejosvícenějšího A pak se ten jejich premirér vzbudil. Měl ruku v nočníku a požádal. K. Olinku o dávku tang zn. Olin. 🌿💖💚💖 3

1

Zprávy

polsko, spor, ekonomika, těžba, důl, mateusz morawiecki