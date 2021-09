https://cz.sputniknews.com/20210905/popisu-jak-to-probihalo-hamacek-bude-vypovidat-na-policii-kvuli-kauze-vrbetice-a-ceste-do-ruska-15735101.html

„Popíšu, jak to probíhalo.“ Hamáček bude vypovídat na policii kvůli kauze Vrbětice a cestě do Ruska

„Popíšu, jak to probíhalo.“ Hamáček bude vypovídat na policii kvůli kauze Vrbětice a cestě do Ruska

První vicepremiér a lídr ČSSD Jan Hamáček bude toto úterý vypovídat na policii v souvislosti s neuskutečněnou cestou do Moskvy a kauzou Vrbětice. Podle svých... 05.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-05T19:57+0200

2021-09-05T19:57+0200

2021-09-05T19:57+0200

česko

moskva

policie

jan hamáček

cesta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1057/07/10570722_0:0:2785:1566_1920x0_80_0_0_217575e6e13cdee92d5cfde0a37fdb8c.jpg

Na začátku příštího týdne bude předseda sociálních demokratů a ministr vnitra Jan Hamáček vypovídat na policii, a to kvůli své plánované cestě do Moskvy, která se údajně měla uskutečnit letos v dubnu, tedy před tím, než se rozjela kauza Vrbětice. Hamáček v pořadu Partie Terezie Tománkové popřel, že by došlo k porušování zákonu z jeho strany.Připomeňme, že Národní centrála proti organizovanému zločinu zahájila vyšetřování ohledně plánované cesty Hamáčka do Moskvy poté, co server Seznam Zprávy zveřejnil informace o tom, že Hamáček údajně chtěl vyměnit dodávky vakcíny Sputnik V za utajení příčin incidentu ve Vrběticích od roku 2014. Podle slov českého ministra byla plánovaná cesta do Ruska avizována za účelem poskytnutí krytí pro cestu českého velvyslance v Moskvě Vítězslava Pivoňky do České republiky.Na začátku srpna jsme informovali o tom, že předseda české vlády Andrej Babiš vyhověl žádosti Národní centrály proti organizovanému zločinu o zproštění mlčenlivosti Jana Hamáčka kvůli plánované cestě do Moskvy.Výbuch ve VrběticíchZ výbuchů ve Vrběticích, při kterých zemřeli dva čeští občané, vláda na základě podezření bezpečnostních složek obviňuje Rusko. Moskva svou odpovědnost odmítá.Prezident v minulosti trval na tom, že verzí o příčině výbuchů je více. Nevylučuje ani neodbornou manipulací s municí či snahu zakrýt „manko“ v muničním skladu. V rozhovoru pro CNN Prima News Zeman řekl, že zpráva BIS neobsahuje konkrétní důkazy o zapojení ruských zpravodajců do výbuchů.Naopak premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) tvrdí, že existuje pouze jedna vyšetřovací verze.Kauza Vrbětice způsobila diplomatickou roztržku mezi Českou republikou a Ruskem. Obě země si vzájemně vyhostily členy zastupitelských úřadů a omezily jejich počet na 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Rusko navíc zařadilo Českou republiku na seznam nikoliv přátelských zemí, na kterém jsou ještě Spojené státy americké.

Karel Adam A může politik lhát ? 1

Červenáček Tak jej zmetka konečně donutili. Myslím na parlamentní výbor se dvakrát nedostavil. Předvede lhaní jaké svět neviděl. Kromě nedebila Kosmo Olinky🚾 - ten jakoby sice viděl všechno, ale je stále nejškodlivější a nejvíce násilnický. 🐸🐸🐸🐸 0

2

moskva

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

moskva, policie, jan hamáček, cesta