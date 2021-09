https://cz.sputniknews.com/20210905/predvolebni-pruzkum-nejvetsi-volebni-potencial-ma-koalice-spolu-ale-v-patach-je-ji-babisovo-ano-15736862.html

Předvolební průzkum: Největší volební potenciál má koalice Spolu, ale v patách je jí Babišovo ANO

Předvolební průzkum: Největší volební potenciál má koalice Spolu, ale v patách je jí Babišovo ANO

Říjnové sněmovní volby se pomalu, ale jistě blíží, a tak se to v médiích začíná různými průzkumy jen hemžit. Poslední průzkum firmy Kantar CZ a Data Collect... 05.09.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že pokud by pro tuto koalici hlasovali všichni lidé, kteří její volbu aktuálně zvažují, pak by se mohla chlubit ziskem až 31,5 %. Špatně na tom ale není ani vládní hnutí ANO českého premiéra Andreje Babiše, které má druhý nejvyšší potenciál. Oslovilo by totiž asi 30 procent voličů.Na pomyslné třetí příčce se v průzkumu umístila koalice Pirátů a STAN, kteří by mohli získataž 27,5 procenta hlasů. Čtvrté místo by pak dle průzkumu patřilo hnutí SPD Tomia Okamury, které by mohlo dosáhnout na13,5 procenta.Pokud jde o další místa, následovali by sociální demokraté s deseti procenty. Hezké umístění by čekalo i na hnutí Přísaha (cca9,5 procenta hlasů) a potenciál KSČM představujeosm procent, zatímco ten Zelených jeo jeden procentní bod nižší. Nelze opomenout ani kandidátku Trikolóry, Svobodných a Soukromníků - tyby podpořilo asi 5,5 procenta voličů.Co se týče samotného průzkumu, data pro jeho realizaci byla shromažďována v období od 19. srpna do 3. září. Do průzkumu se zapojilo celkem 3000 lidí. Uvádí se, že statistická chyba může maximálně činit plus mínus 1,9 procenta.Za zmínku stojí i to, že volební potenciál vyjadřuje maximální možný zisk strany či koalice v případě, že by jí u voleb dali hlas všichni voliči, kteří volbu daného subjektu zvažují. Suma potenciálů však není sto procent. Ku příkladu volič rozhodující se mezi dvěma subjekty se započítává jako potenciální volič obou z nich, tudíž se nejedná o prognózu výsledků voleb.Letošní sněmovní volby jsou naplánované na 8. a 9. října. Během těchto následujících pěti týdnů do voleb se ale ještě může leccos změnit.

