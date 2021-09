https://cz.sputniknews.com/20210905/psycholog-promluvil-o-negativnich-dusledcich-covidu-19-pro-miliony-lidi-15731407.html

Psycholog promluvil o negativních důsledcích covidu-19 pro miliony lidí

Psycholog promluvil o negativních důsledcích covidu-19 pro miliony lidí

Emocionální reakce lidí na probíhající globální pandemii koronaviru se staly jakýmsi kolektivním smutkem. Podle deníku The Guardian to 5. září uvedl australský... 05.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-05T17:06+0200

2021-09-05T17:06+0200

2021-09-05T17:06+0200

svět

zdraví

svět

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/15655717_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d08be29ba105b877c3ffd36f40ae7b48.jpg

„Někteří lidé ztratili své blízké - kvůli covidu -19 i z jiných důvodů - a nemohli se zúčastnit pohřbu. U některých došlo ke ztrátě zdraví v důsledku dlouhodobé nákazy covidem-19, dlouhodobé ztrátě příjmu nebo ztrátě práce,“ vysvětlil odborník.Ztráty se pro lidi staly nejednoznačnými, proto v nich mnozí „uvízli“. Kontakt s příbuznými, setkání s nimi se kvůli karanténě staly nedosažitelnými.Uvedl, že kmen Delta v současné době konkuruje s očkováním po celém světě a vyhrává, proto se pocit společného cíle lidstva zhroutil a byl nahrazen „pocity frustrace a hněvu“. Situace se nemění a v důsledku toho u jeho klientů vzniká apatie a pocit beznaděje.Během posledních 18 měsíců Cheers prováděl individuální terapii, zvětšoval svůj volný pokoj v Melbourne a nahradil roky praxe živé komunikace s pacienty novým očním kontaktem prostřednictvím webové kamery.„Pokud se někomu ve videu díváte do očí, není to jako oční kontakt, protože se na něj díváte na obrazovce, a ne do kamery,“ říká. Podle psychologa zažívá on i jeho kolegové stejná omezení jako pacienti. Psychologové jsou unavení, ale společnost je velmi potřebuje, dodal.V srpnu pulmonolog Alexandr Palman, docent katedry nemocniční terapie první Moskevské státní lékařské univerzity I. I. Sečenova, uvedl, že i mírná infekce koronavirem může způsobit úzkost, akutní nespavost, emoční vyhoření a špatnou náladu.Psycholog Oleg Glazunov 10. července vysvětlil, že koronavirus ovlivňuje lidský nervový systém, v důsledku čehož jsou ovlivněny všechny ostatní systémy - od kardiovaskulárního systému po gastrointestinální trakt.V České republice byla tato sobota nejhorším víkendovým dnem od května, co se týče počtu lidí infikovaných koronavirem. Bylo totiž zaznamenáno 205 případů nákazy, celkem bylo provedeno 15 276 PCR testů a 27 156 antigenních testů. Počet hospitalizovaných nyní činí 63, což je o 11 pacientů více než před týdnem. Reprodukční číslo již 11. den po sobě zůstává nad hodnotou jedna, v současné době je tento ukazatel na úrovni 1,26.

Zdeno Negatívne následky kovidu je vidieť hlavne na našich provokatérov. 0

1

svět

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, svět, koronavirus