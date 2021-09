https://cz.sputniknews.com/20210905/smerovatel-evropy-na-spravnou-cestu-von-der-leyenova-doufa-ze-tak-na-ek-budou-vzpominat-v-budoucnu-15732284.html

Směřovatel Evropy na správnou cestu. Von der Leyenová doufá, že tak na EK budou vzpomínat v budoucnu

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová poskytla pro Blesk rozhovor, v němž se pokusila vysvětlit, proč financováním českého plánu obnovy nemá... 05.09.2021, Sputnik Česká republika

Předsedkyně EK podotkla, že se všech 27 hlav členských států dohodlo na aktuálních prioritách EU, a proto digitalizace a ochrana klimatu, které k nim patří, jsou dnes podporovány unijním rozpočtem.„Navíc je to směr, kterým jdou nejdůležitější světové ekonomiky. Česku to pomůže udržet si konkurenceschopnost i v budoucnu,“ slibuje von der Leyenová.Von der Leyenová také věří, že je pro Česko existenčně důležité pracovat na plnění cílů Zelené dohody pro Evropu. Navíc podle ní nemá dojít k negativnímu ovlivnění ekonomické úrovně obyvatel ČR, neboť rozpočet EU podpoří republiku částkou 927 miliard Kč, která „pomůže udělat Česko silnějším“.„Nezapomínejme, proč je třeba jednat rychle: vždyť všude na světě jsou stále častější extrémní povětrnostní jevy – i smrtící tornádo v Česku, které zničilo 2000 domů. Je mi moc líto, že čeští občané i podniky byli tak zasaženi. Zejména chudší lidé, kteří si nemohou dovolit se přestěhovat, nebo vše znovu postavit. Evropa na této cestě pomáhá i Česku,“ uvedla Von der Leyenová.Až nadejde rok 2035 a bude zakázáno prodávat nová auta se spalovacími motory, lidé, kteří mají podprůměrné až nižší příjmy, nebudou podle předsedkyně EK zbaveni možností využívat dopravní prostředky. Ujišťuje totiž, že EU přispěje k tomu, aby čistá doprava byla cenově dostupná pro všechny.„Ekologická transformace musí být férová a sociálně spravedlivá. Navrhujeme poskytnout odškodnění a podporu zranitelnějším občanům. Náš Sociální klimatický fond o objemu 72 miliard eur podpoří lidi s nízkými příjmy a usnadní investice do čistých technologií. Cílem je snížit účty domácnostem s nízkými příjmy a malým podnikům. Poskytne finanční podporu lidem v Česku třeba při pořizování systémů vytápění nebo chlazení s nulovými emisemi nebo při koupi čistšího automobilu,“ slíbila Von der Leyenová.Necelé 2 roky ve funkci předsedkyně Evropské komise hodnotí von der Leyenová pozitivně, a to i přes obří úkoly a namáhavou práci o víkendech a svátcích. Obzvlášť cení to, že Evropská komise dokázala během koronavirové krize přesvědčit členské státy, aby jednaly koordinovaně.„Doufám, že se na nás bude vzpomínat jako na Evropskou komisi, která pomohla Evropě tuto krizi překonat a nasměrovala náš kontinent na správnou cestu směrem k zelené, digitální a zdravé budoucnosti. To je moje motivace pro každý další den,“ přiznala se.

