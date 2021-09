Ta polívka nebyla náhoda, Babiše mladšího zneužívají, tvrdí Hamáček

„Pro mě je to velmi smutný příběh vztahu mezi otcem a synem. To je asi maximum toho, co se k tomu dá říci, protože používat toto v kampani, to už je asi opravdu nějaké pomyslné dno,“ uvedl Hamáček v pořadu Partie v TV Prima. „Oni asi nebyli na Větruši na polívce náhodou,“ doplnil místopředseda vlády.