Tálibán chce navázat diplomatické styky s Německem. Maas nevyloučil uznání hnutí

Hnutí Tálibán* doufá, že naváže pevné a oficiální vztahy s Německem. Informoval o tom mluvčí tálibů Zabiullah Mujahid. Jak na to reagoval Berlín? 05.09.2021, Sputnik Česká republika

Rovněž poznamenal, že v minulém století Němci v Afghánistánu „přispěli k mnoha dobrým věcem“ a byli tam vždy vítáni.Co na to Německo?Již dříve německý ministr zahraničí Heiko Maas připustil, že za řady podmínek by země mohla obnovit fungování diplomatické mise v Kábulu, která byla přerušena, když se k moci dostal Tálibán.Pokud jde o zmiňované podmínky, ministr jmenoval zejména vytvoření inkluzivní vlády v Afghánistánu, respektování lidských práv a bezpečnosti.Nicméně, Německo není jediné, kdo si klade podmínky. Nová vláda Tálibánu chce, aby jí Berlín, stejně jako další země, poskytly finanční podporu, humanitární pomoc. Stejně tak žádají spolupráci v oblasti zdravotnictví, zemědělství a školství.Zmiňme, že jednání mezi německými diplomaty a Tálibánem probíhá v Kataru. Právě do katarského Dauhá zamířil velvyslanec Markus Potzel, aby jednal s islamisty. Tálibán má na tomto místě své politické zastoupení, které funguje jako jakési ministerstvo zahraničí.Dění v AfghánistánuZačátkem srpna zaktivizovalo hnutí Tálibán ofenzívu na vládní síly v Afghánistánu. Dne 15. srpna vstoupili tálibové do hlavního města a vzali pod svou kontrolu prezidentský palác. Den na to prohlásili, že válka v Afghánistánu skončila, a že forma vlády ve státě bude vyjasněna v nejbližší době.V noci na 31. srpna americká armáda opustila letiště v afghánském hlavním městě a skončila tak vojenská přítomnost USA v Afghánistánu.Zmiňme, že všechny pozemní hraniční přechody z Afghánistánu v současné době kontroluje Tálibán. Zatímjedinou provincií, kterou zatím hnutí nekontroluje, je Pandžšír, která se nachází severovýchodně od Kábulu. V současné chvíli na místěprobíhají bojes tamnímiodbojovými jednotkami vedenými Ahmadem Massoudem, synem Ahmada Šacha Massouda, který vedl Severní alianci proti Tálibánu a byl počátkem září 2001 zabit teroristy.* teroristická organizace zakázaná v Rusku a dalších státech světa

Červenáček Nyní jsou USA připravovány k tomu, aby se samy (s pomocí) rozložily. Časový zárodek toho je datum 9. 11. 1918 - podepsaní kapitulace na konci 1. světové války. Je to zárodek budoucí katastrofy pro západní svět. Uvedené datum je závažný matriční stav pro Spojené státy. Závažné poselství Shora prostřednictvím znaků. Lidé organizující rozložení západního světa, nadnárodní řízení světa, významné události na podobné termíny plánují. A po transformaci Spojených států na mnohoazimutový národní stát, možná zmenšený o několik odtržených států, globalisté, budou oslavovat splnění svého zadání. Nebude to ovšem nekrvavé. Spojené státy budou mít i méně obyvatelstva a budou spotřebovat mnohem méně než 2/5 světových zdrojů a produkovat mnohem méně odpadu. 🐸🐸🐸🐸 2

Červenáček Pro povstalce na čele s Masúdem, ze Severní koalice, pracuje i Uzbek maršál Dostum. Tedy za zády má Uzbekistán. Nyní tam jde o ovládnutí oblasti Termizu, resp. celého severu Afghánistánu, což je pro povstalce splnitelné. Tálibán tam ovládá jen opěrné body. Tálibán nemá dostatek zdrojů, podobně jako povstalci. Donedávna byl zdrojově nesamostatný Afghánistán na kapačkách - na finančních tranších a měl silné i dodávky zbraní. Proč Tálibán vyhlásil, že buduje emirát ? Emirát je součást, oblast Afghánistánu, chalífátu. Sám emirát je také neživotaschopný, podobně jako Spojené arabské emiráty a další. Nemohou žít bez vnější podpory. Když chalífátu pomůže Rusko, nastane mír mezi národy a válka nebude. Měla by tam nastat symbióza kultur. Nikdo z dalších hráčů tam nechce vybudovat normální stát. Írán si vezme pod křídla emirát. V historii tam byl jediný funkční stát na čele s Nadžíbulláhem. Tomu ovšem Rusko po své okupaci (Jelcin) přestalo vše potřebné dodávat. 1

