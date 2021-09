https://cz.sputniknews.com/20210905/tokio-oznamilo-datum-setkani-ministru-zahranicnich-veci-g7-za-ucasti-zastupcu-ruska-a-ciny-15725316.html

Tokio oznámilo datum setkání ministrů zahraničních věcí G7 za účasti zástupců Ruska a Číny

Setkání ministrů zahraničních věcí zemí G7 a ministrů z Ruska a Číny je naplánováno na 8. září, řekl japonský ministr zahraničí Toshimitsu Motegi v pořadu... 05.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle jeho slov bude hlavním tématem situace v Afghánistánu.Začátkem srpna během stahování amerických vojsk zahájil Tálibán* masivní ofenzivu proti vládním silám v Afghánistánu. 15. srpna tálibové vstoupili do hlavního města Kábulu a převzali kontrolu nad prezidentským palácem.Formát G8 byl zredukován na G7 v roce 2014 poté, co členové klubu odmítli jet na summit v Soči. Toto rozhodnutí bylo spojeno s návratem Krymu do Ruska.V posledních letech se stále častěji objevuje otázka nutnosti obnovit původní formát. Například v loňském roce o tom hovořil bývalý americký prezident Donald Trump. Moskva prohlásila, že účast v G7 není pro Rusko samoúčelná.*Teroristická organizace zakázaná v RF

lípa Po tom okupačním "vítězství" jsou západním kašparům najednou jak to Rusko, tak i Čína náramně užitečné. Netahal bych pro ně kaštany z ohně! ... 1

Daniel Horov Hlavnou témou stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín G7 a ministrov Ruska a Číny bude situácia v Afghanistane. A druhou témou G7 bude návrat Krymu do Ruska alebo Ukrajiny? 0

