https://cz.sputniknews.com/20210905/v-indii-bylo-zaznamenano-vypuknuti-viru-nipah--15735734.html

V Indii bylo zaznamenáno vypuknutí viru Nipah

V Indii bylo zaznamenáno vypuknutí viru Nipah

V Indii bylo zjištěno vypuknutí nebezpečného viru Nipah, uvádí televizní kanál NDTV s odvoláním na zdroje v místních úřadech. 05.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-05T23:24+0200

2021-09-05T23:24+0200

2021-09-05T23:24+0200

zdraví

indie

viry

nemoc

onemocnění

nákaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/15735689_0:209:2896:1838_1920x0_80_0_0_e92d7864efc4d21f956721762a7e7662.jpg

Podle jeho údajů jsou případy onemocnění evidovány v jihoindickém státě Kerala. Uvádí se, že na následky infekce zemřel 12letý chlapec a další dva lidé mají příznaky onemocnění.Indické úřady okamžitě vyslaly do Keraly tým specialistů z Národního centra pro kontrolu nemocí, aby pomohli zdravotnickým pracovníkům. Podle odborníků je nutné prostudovat všechny kontakty pacientů a každého, kdo byl s nimi ve styku, poslat do karantény.V červnu indická média s odvoláním na vědce informovala, že virus Nipah byl poprvé detekován u netopýrů ve státě Maháráštra. Podle vědců je virus obvykle detekován u létajících lišek. Světová zdravotnická organizace (WHO) ho považuje za jeden z nejnebezpečnějších. Uvádí se, že na virus zatím neexistuje lék ani vakcína a úmrtnost se může pohybovat od 65 do 100 %.V lednu 2021 bylo oznámeno, že Světová zdravotnická organizace (WHO) nevylučuje možnost pandemie, která by mohla být způsobena virem Nipah neboli NiV. Tento virus byl poprvé identifikován v roce 1999 v Malajsii u chovatelů prasat, žijících u řeky Nipah, odkud tato nemoc dostala svůj název. Od té doby se v jižní Asii objevilo dalších 12 ohnisek nemoci.Globální oteplování může „probudit“ nebezpečné viry, upozorňuje vědecGlobální oteplování a tání permafrostu mohou vést k „probuzení“ neočekávaných virů s nepředvídatelnými důsledky pro lidstvo, řekl agentuře Sputnik laureát Nobelovy ceny za mír Rae Kwon Chung během rozhovoru na Východním ekonomickém fóru.Podle jeho slov se díky tání ledu v tajze a tundře na Sibiři mohou dávné choroby a viry této oblasti znovu „probudit“. Vyzývá k tomu, aby byla zvláštní pozornost věnována rizikům spojeným s táním věčně zmrzlé půdy.

https://cz.sputniknews.com/20210905/vedci-varovali-pred-starnutim-ledvin-az-o-nekolik-desitek-let-kvuli-covidu-19-15721235.html

indie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

indie, viry, nemoc, onemocnění, nákaza