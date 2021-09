V Kyjevě byly odhaleny podrobnosti o setkání Zelenského a Bidena

„Podařilo se realizovat víc, než jsme si sami plánovali. To znamená, že jsme dosáhli maxima. Je to normální pracovní návštěva, jejíž výsledky předčily naše vlastní očekávání. Poprvé za velmi mnoho let nepřijela Ukrajina jako prosebník. <...>Očekávalo se, že klient přijede k patronovi, jak často říkáme, ale ve skutečnosti partner přijel k partnerovi,“ řekl Arestovič v pořadu televizního kanálu Dom.