V Praze se demonstrovalo. Lidé vyšli do ulic bojovat za návrat školáků bez omezení

Asi tři sta lidí zamířilo v neděli odpoledne na Staroměstském náměstí v Praze, kde dotyční demonstrovali za návrat školáků do lavic bez omezení v souvislosti s... 05.09.2021, Sputnik Česká republika

Dnešní demonstrace se naštěstí obešla bez narušení pořádku a komplikací, a to i přesto, že na ni zavítalo zhruba 300 lidí.U této příležitosti na demonstraci na pódiu vystoupilo několik řečníků a bylo možné zde potkat i známé osobnosti. Na akci nechyběl ku příkladu hudebník Daniel Landa, který již dříve vystupoval veřejně proti vládním opatřením.A co vlastně patří mezi opatření, která jsou v platnosti od 1. září? Zařadit sem můžeme například to, že žáci museli podstoupit test na koronavirus s výjimkou těch, kteří jsou očkovaní či nemocprodělali v posledních 180 dnech. Podle výsledků budou následovat případně další vlny testování a opatření. Hovoří se o tom, že v případě, kdy bude více než 25 pozitivních testů na 100 000 provedených, bude v dotčeném regionu testování zřejmě pokračovat i po 9. září.Vojtěch a data z testováníVýsledky z prvního testování žáků na covid-19, které proběhlona začátku školního roku a které zatím resortuzdravotnictví nahlásilo 86 % škol, okomentoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ten se vyjádřil k tomu, že testování potvrdilo 111 případů nákazy.Vojtěch si myslí, že na celkové zhodnocení je ještě brzy a je třeba počkat na výsledky ze zbytku škol, stejně jakoz dalších termínů testování.První termín testování žáků ve školách proběhl hned první školní den, tedy ve středu 1. září. Pokud by žák test nepodstoupil, pak musí nosit roušku i při výuce, nesmí zpívat či cvičit v tělocvičně a v jídelně musí sedět odděleně od ostatních. Alternativou testu je ale zatímnegativní test z odběrového místa.

Červenáček Před pár dny jsem tu popisoval, jak přichází v Japonsku školáček do školy. Před vchodem do školy je pracoviště s dezinfekcemi. Školáček se ukloní učitelce, otočí se dokola, ze všech stran je dezinfikován nějakým automatem, včetně podrážek. Nějakou dezinfekci i vdechne a pokračuje ke dveřím do školy, kde se ukloní asi paní ředitelce, a vejde. Bez roušky. No koment. 🐸🐸🐸🐸 3

Červenáček Ty kopie mých příspěvků sem dává hecker nedebil K. Olinka🚾 přediagnózovaný. Rodiče se jej vzdali a změnili si příjmení... aby zabránili ostudě. A prý se i odstěhovali. 🐸🐸🐸🐸 0

