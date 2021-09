https://cz.sputniknews.com/20210905/vedci-varovali-pred-starnutim-ledvin-az-o-nekolik-desitek-let-kvuli-covidu-19-15721235.html

Vědci varovali před „stárnutím“ ledvin až o několik desítek let kvůli covidu-19

Vědci varovali před „stárnutím“ ledvin až o několik desítek let kvůli covidu-19

U pacientů, kteří prodělali koronavirus, mohou vzniknout problémy s ledvinami, které budou přetrvávat celý život. Informoval o tom deník The New York Times s... 05.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-05T07:23+0200

2021-09-05T07:23+0200

2021-09-05T07:23+0200

zdraví

zdraví

ledviny

koronavirus

Jak se uvádí, vědeckého výzkumu se zúčastnilo 89,2 tisíce lidí, u nichž byla zjištěna koronavirová infekce v době od 1. března 2020 až do 15. března 2021. Kromě toho byly prozkoumány údaje 1,6 milionu lidí, kteří nebyli infikováni covidem-19.„Lidé, kteří překonali prvních 30 dní covidu, jsou vystaveni nebezpečí selhání ledvin,“ uvádí list slova nefrologa a docenta Lékařské školy při Washingtonově univerzitě Ziyada Al-Alyho.U 4,7 tisíce účastníků studie, kteří prodělali koronavirus, se snížila funkce ledvin o 30 % v průběhu jednoho roku, což odpovídá přibližně třicetiletému stárnutí tohoto orgánu, podotkl docent lékařství v Yale Perry Wilson.Lékařka a nefroložka Anna Korobkinová dříve promluvila o tom, jak se dá vyhnout podobným komplikacím po covidu-19. Podle jejích slov virus útočí na všechny vnitřní orgány, kde je ferment ACE2, jehož virus užívá k proniknutí do buňky. Podobné receptory jsou v močovém měchýři, jícnu, ve střevu a v srdci. Ledviny jsou však v tomto ohledu nejvíce zranitelným orgánem.Podle odbornice by se měli pacienti s koronavirem co nejdříve nechat otestovat, aby zjistili eventuální poruchy funkce ledvin. Jde o vyšetření krve na bílkoviny a biochemické vyšetření krve na hladinu kreatininu. Pak je třeba sledovat parametry srážení krve a provádět profylaxi trombóz, protože ty často vznikají v cévách ledvin.

Červenáček Mimo pochybnost - degradovány jsou i plíce, střeva, vnitřní orgány, a je znám pojem zatemnělé myšlení. Je to komplexní. Vakcíny mRNA, řádně navíc netestované, vůbec nepatří do lidského těla, jak řekl lékař, který vyléčil léky Trumpa a prezidenta Brazílie. Rozhodně si alespoň nedávat třetí dávku, to už je imunita vůči ostatním onemocněním velmi snížena a hrozí větší nebezpečí smrti i z jinak zvládnutelných nemocí. Na vakcínu můžete umřít do pěti let a lékaři to jistě nebudou připisovat vakcíně, aby neměli problémy a aby stát nemusel vyplácet odškodné. To se kvůli náročné administrativě daří získat 50ti % lidí. Nevěřit našim demagogům typu Babišátko, Vojtěch. 🐸🐸🐸🐸

1

2021

zdraví, ledviny, koronavirus