Žádný úprk, pouze překotný odchod, říká Metnar. Tálibán asi létá v našich vrtulnících, připouští

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) odmítá, že by spojenci z Afghánistánu utekli. V rozhovoru pro MF DNES ovšem připouští, že se české zbraně dostaly do... 05.09.2021

Metnar uvedl, že Česko v roce 2007 darovalo afghánské armádě 12 vrtulníků, z toho bylo šest bojových a šest transportních. Byla schválena i dodávka dvaceti tisíc samopalů a 650 kulometů. V praxi ale bylo dodáno méně.Část techniky nechala v Afghánistánu i česká armáda. Nicméně podle slov ministra nešlo o zbraně. Ty byly do České republiky převezeny spolu s vojáky již na konci června. „Na letišti v Kábulu zůstaly po jednotce vojenské policie pouze čtyři starší vozy Toyota,“ upřesnil Metnar.Evakuace se povedlaSamotná evakuace z Afghánistánu byla podle jeho názoru provedena dobře a kritiku odmítá. Těm, kteří říkají, že se lidé měli z Afghánistánu evakuovat dříve, vzkazuje, že nikdo nečekal tak rychlý konec centrální vlády.Během samotné evakuace nikdo z vojáků nebyl zraněn. Jeden z civilistů byl ovšem táliby zadržen a zbit. Nakonec byl ale propuštěn a převezen do Česka.Afghánci, kteří byli převezeni do Česka, absolvovali bezpečnostní prověrku. Ačkoli Metnar tvrdí, že v Afghánistánu nikoho nenechali, „nadále se ozývají lidé i bez jakékoli vazby na náš stát, že by chtěli být transportováni do České republiky“. Na žádostech o vstup na území ČR nyní pracuje ministerstvo zahraničí.Ze 169 evakuovaných Afghánců požádalo o azyl 152 osob. Nyní jim končí karanténa a budou z vojenských zařízeních převezeni do objektů ministerstva vnitra. Nevyloučil, že se část z nich uplatní na ministerstvu obrany a u armády. O některé ovšem projevili zájem i tuzemští podnikatelé. Upřesnil, že se většinou jedná o tlumočníky do anglického jazyka.S Talibánci se nevyjednáváMinistr obrany zatím nechce předvídat, zda se s odchodem koaličních vojsk stane Afghánistán centrem teroristické hrozby, jak varuje prezident Miloš Zeman. Podle něj se za dvacet let situace v této zemi dramaticky změnila.Zároveň prohlásil, že s novými vládci Afghánistánu Česko jednat nehodlá. „Pokud se má někdo zasadit o situaci v Afghánistánu, tak jsou to zástupci velkých společenství – Evropské unie nebo NATO,“ podotkl.Ukončení mise v Afghánistánu odmítl označit za úprk spojenců. „Nenazval bych to úprkem, spíš překotným odchodem,“ prohlásil. Přesto souhlasí s prezidentem Zemanem, že by NATO mělo přestat být „servisní organizací“ USA a mělo by se zreformovat.Připomeňme, že pro jednání s Tálibánem se již dříve vyslovili ministr zahraničí Jakub Kulhánek, ministr vnitra Jan Hamáček (oba ČSSD) i premiér Andrej Babiš (ANO). Prezident Zeman je ovšem zásadně proti.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

vladimir007 Já tedy připouštím, že Metnar neuprchne z vlády a veřejného života, ale asi jen překotně odejde někdy brzo v říjnu. A nevrátí se, ale zůstane někde zavrtaný do kupky sena - v to doufám ! 3

vladimir007 Myslím, že Zeman zamrznul ve svém klišé, že s teroristy se nevyjednává. Buďto si bude muset vyškrtnout Talibán ze seznamu teroristických organizací (a naopak tam zavést usa, které tam smyslově spíš patří ...) nebo opravit si to své klišé - že totiž s některými teroristy se vyjednávat musí ... Možná bude třeba změnit mezinárodní politiku jak EU (včetně ČR) , tak hlavně USA vůči Arabům a muslimům zvlášt. Řekl bych, že tzv. teroristické útoky (třeba proti new yourku před cca 20 roky) jsou důsledkem frustrace Arabů (též Palestinců) a partizánského odboje proti genocidě prováděné Židy a podporované amíky v Palestině. Pokud by se dosáhlo spravedlivého uspořádání v Palestině, odpadly by ty útoky. Ovšem pro usa je židovský stát na stř. východě "Trojským koněm". Je rovněž pozoruhodné, že většina útočníků na dvojčata pocházela ze Saudské Arábie a Jordánska (ale proti nim se americká pomstychtivost neobratila - proč ? ). 3

