https://cz.sputniknews.com/20210905/zeman-je-odporny-pseudonadclovek-babisuv-syn-zautocil-na-prezidenta-a-obvinil-ho-z-prace-pro-rusko-15725816.html

Zeman je odporný pseudonadčlověk. Babišův syn zaútočil na prezidenta a obvinil ho z práce pro Rusko

Zeman je odporný pseudonadčlověk. Babišův syn zaútočil na prezidenta a obvinil ho z práce pro Rusko

Andrej Babiš mladší zareagoval na včerejší prohlášení tiskového mluvčího českého prezidenta Jiřího Ovčáčka, v němž mluvčí uvedl, že Miloš Zeman považuje... 05.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-05T10:03+0200

2021-09-05T10:03+0200

2021-09-05T10:03+0200

česko

rusko

čína

miloš zeman

andrej babiš

twitter

jiří ovčáček

andrej babiš mladší

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/15726008_98:0:1879:1002_1920x0_80_0_0_105c891585d8c747d3633cd3d53c5a5f.png

Napětí kolem aktivit syna předsedy české vlády Andreje Babiše mladšího, který se před pár dny otevřeně střetl se svým otcem během zahájení volební kampaně hnutí ANO v Ústí nad Labem, se nadále zvyšuje. Tentokrát se terčem útoku ze strany premiérova syna stal již prezident České republiky Miloš Zeman, který včera prostřednictvím svého tiskového mluvčího Jiřího Ovčáčka dal jasně najevo, že považuje Babiše mladšího za psychicky nemocnou osobu.Babiš mladší však tato slova nenechal bez odezvy a věnoval Zemanovi jeden ze svých tweetů, v němž vyjádřil všechno, co si o prezidentovi myslí. Babišův syn se důrazně ohradil proti tvrzení o svém nepříznivém psychickém zdraví, padla také slova i o údajném napojení Zemana na Moskvu a Peking.Po zveřejnění svého tweetu Andrej Babiš mladší několikrát upravoval původní text. Tak například na začátku označil Zemana za „nadčlověka“ následně si to ale rozmyslel a změnil na „pseudonadčlovek”. Původně byl konec tweetu napsán anglicky, pak se to Babiš mladší rozhodl napsat v češtině.Zeman odsoudil aktivity režiséra KlusákaVčera jsme informovali o tom, že ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky Jiří Ovčáček na svém twitterovém účtu uvedl, že prezident ČR Miloš Zeman odsoudil aktivity režiséra Víta Klusáka, který organizuje vystoupení Babiše mladšího, a to nehledě na jeho psychický stav.

Jus Moldak Vím že by se nemělo přát nikomu nic zlého,ale jsou chvíle kdy jako slabý jedinec podlehnu. Myslím že by si všichni ti vodiči Babiše ml. zasloužili, aby na vlastní kůži poznali, co je to schizofrenie. 4

j.kalina-plzen Ten už je opravdu za zenitem demence. 2

4

rusko

čína

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, čína, miloš zeman, andrej babiš, twitter, jiří ovčáček, andrej babiš mladší